Le tribunal de Neufchâteau estime qu’il y a prescription pour le dealer de Rotterdam

L’enquête avait déterminé que le prévenu était le chef de l’association qui sévissait dans le Sud-Luxembourg. Ses empreintes avaient été retrouvées dans la chambre, entre autres sur une bouteille de Coca. Son passé judiciaire, avec une condamnation à quatre ans de prison datant de 2008, déjà pour des faits de trafic de drogue, n’avait pas joué en sa faveur.

S’étant fait oublier des autorités belges en restant en Hollande, il n’avait jamais effectué sa peine, jusqu’à ce qu’il mette un pied sur le territoire belge, qu’il se fasse prendre lors d’un contrôle et conduire derrière les barreaux.

Entouré de cinq policiers comme un dangereux malfrat, mais libéré

Considéré comme un dangereux malfrat, il avait débarqué menotté et entouré de cinq policiers lors de l’instruction d’audience. Son avocat marchois, Me Adrien Kaisin, avait développé une plaidoirie très agressive invoquant, tour à tour, la prescription, l’irrecevabilité des poursuites, le dépassement du délai raisonnable et sur le fond, le manque de preuves.

Contrairement aux usages, Me Kaisin n’avait pas transmis ses conclusions au ministère public, ce qui avait mis le procureur Dimitri Gourdange en rage, n’ayant pas pu préparer une réponse aux arguments soulevés. "C’est franchement déloyal", avait-il lâché, courroucé. S’en était suivi un débat technique complexe où les deux contradicteurs ne s’étaient pas épargnés.

Le juge Jordant a tranché en dispensant le prévenu d’effectuer sa peine. "L’action publique est prescrite, vu l’irrégularité de la signification du jugement", stipule les attendus. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.