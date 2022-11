Un policier de la route avait vu rouge envers son collègue

Ce policier, unanimement apprécié par sa hiérarchie et le parquet pour son efficacité pour interpeller notamment des transporteurs de drogues sur nos autoroutes ("le tourisme de la drogue"), a, sous l’effet de la boisson, étonnamment perdu son self-control lors de deux soirées privées avec ses collègues.

Une première fois à Saint-Hubert en octobre 2021. Puis deux mois plus tard, en décembre 2021 dans un établissement à Neufchâteau. La première fois, à Saint-Hubert, le policier, en sortie avec ses collègues, donne une gifle à une personne. "Je me suis permis des choses que je ne me serais pas permis de faire dans un autre contexte. J’étais en sortie avec mes collègues, mon équipe. Ils étaient comme une famille pour moi", avait confessé le prévenu, en larmes, le mois dernier devant la juge Carine Thomas.

Concours d’abdos qui tourne mal

Les faits du 23 décembre 2021 sont plus interpellants. "Je ne suis pas alcoolique, je n’ai pas de problèmes avec l’alcool", dit le policier.

N’empêche que ce soir-là, dans un café à Neufchâteau, il fête la fin d’année avec son équipe. "La bière lui monte à la tête" (c’est ce qu’il dira devant le tribunal). Il a une première attitude déplacée envers un client, pakistanais, en lui lançant des cacahuètes. "L’alcool rend idiot. Je ne suis pas raciste, je le sais", reconnaîtra le prévenu.

Tandis que les policiers jouent aux fléchettes, le prévenu et un policier plus jeune, se mettent à se taper dans les abdos les uns des autres, pour tester leur musculature. Le plus jeune fait un balayage à l’autre, qui tombe, mais se relève en furie, attrape son collègue par la gorge et le colle au mur. Tout en lui assénant des propos durs et blessants.

Le prévenu travaille dans un autre service depuis lors, en dehors de la province. Ce jeudi, le tribunal lui a accordé le bénéfice de la suspension du prononcé pendant trois ans. Il est acquitté par contre pour la prévention d’injures racistes.