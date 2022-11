Le Théâtre des Moulins dans "Elles s'émancipent" à Neufchâteau : Quand les droits des femmes sont à surveiller

Mais si la pièce parle de la femme, c’est que l’homme y est omniprésent. Une pièce qui concerne donc autant les hommes que les femmes. Les temps changent, c’est comme pour tout. Comme le révélateur d’une photo dans le laboratoire du photographe, la femme se dévoile petit à petit par des libertés acquises. On a connu les photos en noir et blanc, puis la couleur est arrivée et ensuite le numérique a remplacé l’argentique. Pour les femmes c’est pareil. Elles sont passées du tablier noir de nos grands-parents, aux foulards à fleurs puis aux minijupes pour décider enfin de "je m’habille comme j’aime."

Prostitution près de chez nous…

"C’est une pièce de femmes bien sûr mais qui concerne autant les hommes à l’heure où les acquis des femmes restent bien fragiles, commente Cécile Jancart, comédienne. Et de constater avec stupéfaction la remise en question de certains droits comme l’IVG en Amérique, le combat courageux des femmes en Iran mettant leur vie en danger pour acquérir de maigres droits. Le viol qui continue d’être une arme de guerre en Ukraine. Je suis estomaquée de lire dans le journal l’agression vis-à-vis des jeunes filles contraintes à la prostitution par des parents ou violées par la famille dans notre propre pays voire notre province. Sans parler des agressions conjugales…"

C’est une création

Il tient à cœur à la troupe chestrolaise de troupe continuer à proposer des textes engagés même si ces dernières n’attirent pas toujours les foules qui veulent des vaudevilles. Ce que la troupe respecte. La pièce est loin d’être revendicatrice, elle utilise l’humour pour parler de choses sérieuses. On traverse le 20e siècle jusqu’à nos jours. Bon à noter, il s’agit d’une création.

Comme le disait haut et fort Simone de Beauvoir: "N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant." C’est à Augustine Wilkin que l’on doit la mise en scène. Avec Claire Gatellier, Sarah Guiot, Cécile Jancart, Salia Parizel et Marie-Anne Sarzi.

Réservations: Pôle culturel: 061 27 50 88 ou 0498/ 53 28 84 après 16 h. Date supplémentaire le samedi 26 novembre à Arlon (Le Palais) à 20h (0498/53 28 84).