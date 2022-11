23 inculpés de Neufchâteau au tribunal à Mons en 2023 ou 2024

Et ce après une procédure de règlement du dossier surtout axée sur des éléments d’interprétation du droit. En effet, la chambre des mises en accusation de Mons a ordonné lundi le renvoi des 23 inculpés dans ce dossier en correctionnelle.

Concrètement, la chambre des mises en accusation estime qu’il existe des charges suffisantes, à titre divers, à l’égard de ces personnes pour qu’elles s’expliquent devant le tribunal.

Parmi les inculpés, on retrouve l’ancien député-bourgmestre Dimitri Fourny et deux de ses anciens colistiers de la liste Agir Ensemble ; l’ex-échevin Daniel Michiels et l’ex-conseillère CPAS Francine Bossicart.

La directrice du home "Le Clos des Seigneurs" et des proches de Dimitri Fourny ont aussi été inculpés, toute comme une série de "petites mains", qui auraient permis de détourner des procurations de vote au nom de résidents du home "Le Clos des Seigneurs" géré par le CPAS de Neufchâteau.

Le dossier fait état de 17 fausses procurations qui auraient pu servir à faire gagner des voix à la liste Agir Ensemble.

Le dossier renvoyé à Mons

Un rappel des faits, pas inutile pour savoir comment ce dossier luxembourgeois aboutit à Mons….

Sur le plan politique, de l’eau a coulé sous les ponts. Le scrutin d’octobre 2018 a été annulé et un nouveau s’est tenu en juin 2019, Neufchâteau a connu depuis plusieurs majorités et les ex-mandataires inculpés n’ont plus aucune fonction. Dimitri Fourny s’est lui-même retiré complètement de la vie politique.

Mais la procédure judiciaire, pour des faits qualifiés notamment de faux et usage de faux, suit donc toujours son cours.

Pour rappel, le dossier a fini par atterrir à Mons, au terme de l’instruction menée par le juge Jacques Langlois, car l’une des inculpées, Francine Bossicart, est parente avec des membres du greffe du tribunal de 1re instance du Luxembourg. Pour éviter toute suspicion de partialité, la Cour de cassation avait dessaisi, à la demande du parquet, l’ensemble des juridictions luxembourgeoises au profit des juridictions montoises pour la suite de la procédure.

Des arguments autour du juge d’instruction Langlois

Mais alors que l’instruction avait été bouclée – le juge Langlois ayant même été admis peu après à la retraite – les inculpés ont soulevé en chambre du conseil à Mons, qui devait décider des renvois ou non devant le tribunal, un argument d’irrecevabilité des poursuites pour cause de suspicion légitime.

Et ce car l’instruction a été menée par le juge Langlois, magistrat attaché au tribunal de 1re instance du Luxembourg. Car, et c’est aussi un élément du dossier, l’ensemble de ses autres collègues, juges du même tribunal ont officiellement fait savoir qu’ils ne voulaient pas se pencher sur l’affaire, toujours pour éviter une éventuelle apparence de partialité.

Dans sa décision, en avril dernier, la chambre du conseil avait estimé que l’indépendance du juge Langlois n’était pas remise en cause. Le renvoi général en correctionnelle avait déjà été ordonné. Des inculpés ont cependant fait appel de cette décision et la chambre des mises en accusation de Mons s’est donc penchée à son tour sur les arguments purement de droit.

Il y a bien respect d’un procès équitable

La décision rendue ce lundi reprend la motivation de la chambre du conseil. La chambre des mises en accusation souligne aussi que les inculpés n’ont jamais demandé en cours de procédure la récusation du juge d’instruction Langlois et estime dès lors qu’il n’y a pas violation du droit à un procès équitable.

Les inculpés ont toujours la possibilité de saisir la Cour de cassation, qui elle ne penche aussi que sur l’application du droit. Mais rien n’est décidé. Un procès, dont les dates devront être arrêtées, pourrait donc se tenir à Mons avant le prochain scrutin communal qui aura déjà lieu dans moins de deux ans.