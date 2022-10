L’importance de connaître l’héritage du passé

"Cela fait une dizaine d’années que je suis passionné par l’époque médiévale souligne Jean-Léon Suys de Moyen (Chiny). Comment j’en suis arrivé là ? Par hasard, comme un peu tout le monde dans ce milieu (rires). Ma fille est rentrée dans une compagnie médiévale et elle m’a transmis cette passion". Selon lui, les fêtes médiévales sont très importantes. "Elles permettent de raconter l’histoire de manière ludique et surtout moins barbante que dans les écoles. D’ailleurs, ce genre d’événement devrait être ouvert aux écoles comme en Angleterre".

Se souvenir de l’histoire est très important selon l’habitant de Moyen. "On se rend compte que la plupart des choses utilisées au XXIe siècle existaient déjà aux époques médiévales et celtiques. C’est un héritage du passé qu’on améliore ; on n’invente rien de nouveau".

Le livre, la source la plus fiable

Dix ans de passion, c’est à la fois peu et beaucoup en même temps. Pour ce faire, l’homme se documente énormément. "Les livres restent les sources les plus fiables, explique-t-il. Internet est un merveilleux outil mais on y trouve un peu tout et n’importe quoi. Je préfère un bon bouquin avec de sérieuses références." Les échanges avec d’autres passionnés ou compagnies médiévales sont également très importants. "Pour les vêtements d’époque, beaucoup les fabriquent eux-mêmes. Le principe de base est simple: les coutures non-visibles sont réalisées à la machine ; les coutures visibles sont obligatoirement réalisées à la main".

Le passionné, pensionné depuis peu, passe également pas mal de temps à réaliser du mobilier d’époque. Il a d’ailleurs réalisé un lit du Moyen Âge pour un de ses petits-enfants.

Depuis quelque temps, il semble que les fêtes médiévales rencontrent un certain succès. En effet, on en voit un peu partout en Wallonie. "Selon moi, il y en a même de trop, estime Jean-Léon Suys. Depuis le Covid, on constate que des compagnies médiévales fleurissent un peu partout. Chacune essaie ensuite de créer son propre événement".

Pas le choix donc de se distinguer et de mettre les moyens pour attirer un maximum de monde. « Il existe un esprit de compétition entre toutes ces compagnies. Chacune veut faire le plus beau ou le plus grand événement, cela fait partie du jeu. Tant que la passion des gens est présente, c’est le principal » conclut le sympathique passionné.