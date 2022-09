Neufchâteau: un verger à graines de sapins Nordmann 100% wallon

Et c’est la suite de cette histoire qui désormais va se poursuivre avec le verger à graines "Le Haut de Baudrimont"à Neufchâteau dont l’inauguration officielle a eu lieu ce vendredi.

À cet endroit, sur cette parcelle de 90 ares, 300 arbres ont été plantés afin de pouvoir fournir des graines d’ Abies Nordmanniana, pour son nom scientifique mais plus connu sous le vocable de Nordmann, le "roi"des sapins de Noël.

Le verger a été cédé en location par Pol Zeler à l’Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP) rassemblant les producteurs du secteur, pour une période de 15 ans renouvelable.

Des prix qui flambent aussi

"Il s’agit du seul verger à graines de Nordmann en Belgique", souligne Jonathan Rigaux, le président de l’UAP. L’objectif est de se détacher de l’international.

"Jusqu’alors, beaucoup de nos graines venaient de Géorgie mais avec la crise internationale, les prix explosent, poursuit Jonathan Rigaux. Cette région est proche de l’Ukraine donc on ne sait pas comment cela va tourner. Si avant, nous payons entre 100 et 200 euros le kilo de graines, cela pourrait monter à 1000€ du kilo. En plus de ne plus avoir comment s’approvisionner, si nous ne plantons pas une année, il y aura ensuite des années blanches."

Le verger a été officiellement acquis en 2021 et tombe donc à point dans ce contexte incertain. Les certifications sont aussi en ordre.

Les graines centralisées au Comptoir Forestier

Le projet bénéficie également de l’appui de la Wallonie via le ministre Borsus qui a alloué une subvention de 54060 € à l’UAP pour obtenir un droit de superficie sur le verger. Le solde soit 12968 € est pris en charge par l’UAP. Il s’agit véritablement d’un partenariat public-privé.

En effet, le verger est exploité en collaboration avec le Centre wallon de Recherches agronomiques (Cra-W) et le Comptoir Forestier de Marche-en-Famenne, outil public régional, qui se chargera de la collecte et de la commercialisation des graines.

Les premières fructifications, en 2011, avait permis une récolte de 60 kg de graines.

"Le verger est une plantation d’arbres à haute valeur génétique, explique Alain Servais, le responsable du Comptoir Forestier. Nous avons ici 20 ans d’avance en pouvant désormais être autonome par rapport au Caucase."

En termes de rendement, une tonne de cônes de Nordmann permet de fournir environ 100 kg de graines qui elles pourront donner naissance à 500000 plants.

Le rendement moyen du verger à graines "Le Haut de Baudrimont"sera, selon les estimations, d’environ 200 kg. Et donc avec un potentiel de plus d’un million de plants, soit comme arbres de Noël soit en plantations forestières.