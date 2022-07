Voilà les trois nouvelles bières brassées directement au Château de Grandvoir (Neufchâteau). Un changement puisque la bière "Le Vaurien", qui y avait été lancée en 2016, disparaît. Ce triple lancement s’inscrit dans la lignée du rachat au printemps dernier de l’hôtel-restaurant du château,, abritant aussi une brasserie, par la société Ardennor du Gantois Geert De Paepe.

"Nous avons sondé le marché et nous avons conclu que la bière Vaurien ne marchait plus, explique Frédéric Lamotte, directeur du développement et stratégie d’Ardennor. Il y a une attente de nouveaux produits."

Une capacité de 4500 hectolitres

Si l’entreprise tourne donc le dos à la bière baptisée en référence au sobriquet des habitants de Grandvoir, elle profite de l’expérience du passé. Le maitre-brasseur Vincent Habran, ancien de la brasserie d’Orval et arrivé ensuite au château en 2019, reste aux commandes. La brasserie de Grandvoir est, elle, renommée Brasserie Ardenn’Or

"Notre volonté était aussi de proposer une nouvelle pils même si la bière Vaurien était déjà présentée comme telle sans en être vraiment un e, poursuit Frédéric Lamotte. L a capacité de la brasserie est de 4500 hectolitres par an. Auparavant la brasserie tournait à maximum 2000 hectolitres par an. Nous espérons atteindre la pleine capacité en 12 à 18 mois. Nous visons le marché local mais aussi l’exportation en France. Vu les contacts de Geert De Paepe en Flandre, nous voulons également être présents au nord du Pays".

À terme, la Brasserie Ardenn’Or envisage d’utiliser ses propres houblons cultivés aux abords du Château. En plus des "productions maison", la brasserie peut aussi mettre ses installations à disposition pour un brassin à façon. Cela déjà été fait, par exemple, pour la "Nin Co Vid", bière créée durant la pandémie par un duo d’amis d’Alle-sur-Semois. Ou encore la "Tony", une triple créée par des Gantois.

Quant à L’Audacieuse, La Courageuse et La Furieuse, les contacts sont pris avec des distributeurs pour la commercialiser. En attendant, elles peuvent déjà être goûtées à la base de loisirs de Neufchâteau. Ces nouvelles bières seront aussi à découvrir à "L’Ardenne Joyeuse" lors de la prochaine Foire de Libramont.

Le chef Tristan Martin est toujours là

Parallèlement à ce nouveau départ de la brasserie du Château de Grandvoir, on se félicité aussi du côté d’Ardennor de la reprise de l’hôtel-restaurant. Le chef Tristan Marin, qui y avait rebondi après la fermeture du restaurant familial "La Maison Lemonnier (à Lavaux-Sainte-Anne), y est toujours en cuisine. Avec là un autre objectif comme celui retrouver une place au Gault & Millau.