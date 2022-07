Neufchâteau va lancer le recrutement d’un nouveau directeur financier

Ceci fait suite à la démission et à la suspension préventive de l’ancien directeur financier Jean-Marc Husson soupçonné de détournement.

Comme solution provisoire, le gouverneur de la province de Luxembourg Olivier Schmitz a désigné un receveur régional afin de superviser la gestion financière de Neufchâteau. D’éventuelles sanctions pourraient être prises par la ville envers son ex-directeur financier.

La conseillère Michèle Mons delle Roche (indépendante) s’est néanmoins interrogée sur le fait de savoir si lancer un recrutement, pour remplacer une personne qui n’est pas encore hors de la commune, ne pourrait pas ouvrir la porte à un recours.

"C’est pour cela que nous avons ajouté faisant fonction" précise le bourgmestre François Huberty. Adoption à l’unanimité.

La convention pour les pneus silos proposées

Tout comme le principe d’une aide complémentaire de 7500 €, en plus de la même somme déjà allouée, à l’AKDT; pour l’étude des voiries agricoles (80000 €) et pour la fourniture et la pose de la nouvelle signalétique de la ville.

Le conseiller de la minorité Vincent Parache avait aussi demandé l’ajout d’un point supplémentaire concernant la convention entre Idelux, la province et la commune pour la collecte des pneus silos (les pneus utilisés par les agriculteurs pour maintenir leurs bâches notamment); ayant appris que Neufchâteau ne l’avait pas encore signée. Le collège avait néanmoins déjà accepté le principe de cette convention pour les 500 premiers pneus collectés au sein des exploitations.

Une subvention répartie comme suit pour couvrir les frais de collecte: 1€/pneu supporté par la commune, 1€ par la province et le solde de 0,64€ supporté par l’exploitant.

Accord de la majorité sous réserve des crédits disponibles.