L’autre garçon, qui avait un véhicule, avait ramené le couple d’un soir au logement de son copain. De l’alcool et de la drogue ont été consommés par les protagonistes. Le "couple" s’est alors isolé dans une chambre pour des rapprochements sexuels. Le second garçon est resté tout seul jusqu’à ce que son copain demande à la jeune fille si elle acceptait aussi la présence de l’autre garçon. Elle avait accepté et une relation sexuelle à trois a eu lieu.

Mais ceci a valu aux deux jeunes gens d’être poursuivis pour viol devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Car la jeune fille après s’être réveillée le lendemain aux côtés du copain du garçon avec qui elle avait au départ accepté une histoire d’un soir, avait déposé plainte à la police. Elle estimait qu’elle n’avait pu marquer son consentement à des rapports sexuels vu son état, sous influence de l’alcool et de la drogue. D’autant que ses souvenirs étaient flous après le départ du café pour rejoindre le logement à quelques kilomètres.

L’absence de consentement était aussi retenue par le parquet, représenté par la substitut Anne-Sophie Guilmot, qui avait requis 18 mois de prison à l’égard des jeunes gens.

Mais ce jeudi, c’est un double acquittement que le tribunal a prononcé. Selon son analyse du dossier, il n’y a donc pas eu viol.

Rien de forcé, selon le jugement

Le jugement retient que la jeune fille est repartie en connaissance de cause du café alors qu’elle n’était pas ivre.

Les deux jeunes gens ont adopté une version quasi commune des faits. Une version, selon l’un des attendus, qui " ne peut être contredite par la partie civile puisqu’elle ne se souvient de rien" ; le tribunal estimant qu’il ne peut mettre en doute cette version "au simple motif que la plaignante ne s’en souviendrait plus et/ou ne se reconnaîtrait pas dans ce type de pratique."

Une forme de consentement

Le jugement mentionne une jeune fille qui "prend des initiatives" ou encore que le prévenu, à côté de qui la jeune fille s’est réveillée, aurait pu rentrer chez lui et que son comportement n’est dès lors pas compatible avec celui de quelqu’un profitant de l’état d’ivresse d’une jeune fille.

Le tribunal estime aussi qu’il n’est pas établi que les jeunes gens aient poussé la plaignante à boire ou à consommer de la cocaïne; même si cette consommation peut expliquer le "black-out" de la jeune femme.

Et le tribunal de conclure également "[…] le fait qu’elle ne se souvienne pas de ce qu’elle a fait ne permet en aucun cas de conclure qu’au moment où elle l’a fait, elle n’a pas agi volontairement et consciemment."

En d’autres termes, selon le tribunal, il y aurait donc eu une forme de consentement.