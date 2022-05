Sur 677 parents qui ont répondu à ce sondage, 541 préfèrent que leurs enfants étudient l’anglais au lieu du néerlandais proposé jusqu’ici. Quelque 106 parents préfèrent le néerlandais et 26n’ont pas d’avis tranché, rapporte Mariline Clementz, l’échevine de l’Enseignement. Il est donc prévu de déjà organiser les cours d’anglais à la rentrée de septembre. Le débat a été intense autour de cette question et les arguments des plus pertinents ont été échangés au cours de celui-ci.

En voici quelques extraits:

Simon Defat (min.): "Il ne faut pas toujours faire les choix les plus faciles; il faut du courage politique et ne pas avoir peur de prendre une décision qui n’est pas celle qui se dégage du sondage. Le néerlandais reste un atout; même au Grand-Duché. Je rendrais la pratique du néerlandais plus ludique et attractif par le biais des échanges avec d’autres écoles flamandes. Il faut éviter de faire le lit des extrémistes en se séparant encore plus de nos racines. Le projet Belgique va bientôt fêter ses 200ans."

Olivier Rigaux (maj.): "Le vrai combat à mener, c’est de se préoccuper de l’enfant en lui donnant l’envie de communiquer. À Saint-Joseph à Libramont, on fait des échanges avec les écoles flamandes. Montrer à l’enfant qu’il peut prendre du plaisir à communiquer dans une autre langue que la sienne. Et puis si on choisit une langue en primaire, on peut changer en secondaire où tout sera repris à zéro par les enseignants."

Michèle Monsdelle Roche (ind.): "Ce serait une erreur de ne plus enseigner notre deuxième langue nationale. Apprendre le néerlandais est une nécessité. On pourrait aussi apprendre le luxembourgeois."

Le bourgmestre François Huberty: "Les gens se sont prononcés à 80% en faveur de l’anglais via un sondage qui a été réalisé sous l’ancienne majorité en septembre dernier. Il faut respecter les résultats de ce sondage puisqu’on a interrogé les gens."

L’apprentissage de l’anglais est voté à la majorité, la minorité est contre.