L’échevine de la Mobilité, Mariline Clementz, souhaite mettre en place une prime pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion. Elle explique: "Cette prime se monte à 150 € pour les revenus de – de 30000 € par an; à 125€ pour les revenus de 30à 40000 € et à 100€ pour les revenus supérieurs à 40000 €. Cela se fera sur présentation d’une facture. On a droit à deux primes par an, prime limitée à maximum 10% du montant de la facture.Le but est d’encourager les gens à prendre leur vélo et à favoriser la mobilité douce."

Primes qui déraillent ou façon d’embrouiller?

Le conseiller Philippe Bruliau (indépendant): "Je ne comprends pas le but recherché. C’est pour ceux qui achètent leur vélo dans un magasin, OK, mais quel magasin? Et les achats en ligne, alors? Comment aurez-vous accès aux avertissements extraits de rôle des genssans être intrusifs. Pourquoi ne pas octroyer la même somme à tout le monde? Je ne pense pas qu’une réduction de 10% sur la facture soit un incitant valable."

Yves Evrard (min.) "Cela ne tient pas la route. Pourquoi octroyer une prime ad vitam et ne pas la limiter à 2022 pour faire une évaluation ensuite? Cela déraille votre système de primescar un montant forfaitaire est octroyé en fonction des revenus imposables du ménage avec comme condition que la prime ne peut pas excéder 10% du montant de l’achat. Cela signifie que les ménages à plus faibles revenus sont obligés d’acheter un vélo de 1500 € pour obtenir la prime de 150 €! En dessous de ce montant, aucune prime n’est prévue. Par contre, les ménages à revenus moyens peuvent acheter un vélo à 1250€ et auront une prime de 125 € et les plus hauts revenus pourront acheter un vélo à 1000 € et obtenir une prime de 100 €. Vous devez imposer un pourcentage: 15% pour les plus démunis, 10% pour les moyens et 5% pour les plus riches en fixant par exemple un plafond à 150€ par dispositif".

Le bourgmestre François Huberty: "Vous embrouillez tout le monde. Tout était clair pourtant: on propose une prime avec un maximum de 10% du montant de la facture, prime fixée à 150€ maximum pour les bas revenus, 125 € pour les revenus moyens et 100€ pour les supérieurs. Cela concerne 2022et les années suivantes, mais dans les limites des crédits disponibles, bien sûr. Cela peut être arrêté quand on veut. C’est une belle manière d’encourager la mobilité douce en fonction des revenus. Comment? En se calquant sur des éléments mis en place par la Région wallonne et qui fonctionnent".

Le prix dépasse-t-il les bornes?

Après un long débat, on se met finalement d’accord sur le règlement suivant:

La prime unique est de 10% du montant de la facture. Elle est plafonnée à 150, 125et 100 € en fonction du revenu. On fera une évaluation en 2023et on ne parle plus de "magasins ", mais de "commercesenregistrés en Belgique". Unanimité.

Cinq bornes pour recharger les vélos seront installées: à la gare de Longlier, à la place Berg, au centre-ville, au centre sportif et à la base de loisirs, explique encore l’échevine Mariline Clementz. Cela coûtera 52000€ (TVA comprise). L’achat se fera via Idélux. Après subsides, la part communale sera de 15000 €.

La conseillère Michèle Monsdelle Roche (indépendante): "Ce prix n’est-il pas excessif? Des privés ont installé des bornes intelligentes pour 1500 €. Ici, c’est quatre fois plus cher! C’est aberrant."

Un prix jugé exorbitant également par les conseillers Philippe Bruliau (ind.) et Simon Defat (min.). Ce dernier demande combien de places de parking seront sacrifiées.

Mme Clementz répond que deux places au centre-ville et autant à la gare de Longlier seront supprimées.

Le bourgmestre François Huberty: "J’ai sous les yeux une décision unanime du conseil communal du mois d’octobre 2021 qui vote l’adhésion à la centrale d’achat d’Idélux. Et n’oubliez pas que nous allons recevoir 75% de subsides."

"Pourquoi ne pas placer aussi des bornes en dehors de Neufchâteau comme au zoning de Semel, par exemple? " demande la conseillère Fabienne Evrard (min.).

L’achat des bornes est voté à la majorité, la minorité s’abstient.

Le chemin des Morts devient une piste cyclable

L’échevine Mariline Clementz annonce qu’on va installer aussi des abris (capacité de 14vélos) et des supports (racks pour 10 vélos) en acier corten et en bois pour une valeur de 99000 € subsidiés à 100% dans le cadre du plan Wallonie cyclable. Les abris seront situés à la gare de Longlier, à la base de loisirs, au parking Saint-Roch, au centre-ville et à l’Adeps, tandis que les supports vélos sont prévus à l’Espace 29, à la place Berg et à l’observatoire. Unanimité.

On aménagera aussi le chemin des Morts (appelé comme cela parce que les habitants de Tournay devaient aller enterrer leurs morts à Longlier, dixit le président Kellen). Il s’agit d’une piste cyclable qui relie la gare de Longlier au zoning (centre commercial) de Neufchâteau. Subsides de 100% sur un montant de 219000 €. Unanimité.

Yves Evrard (min.) propose dans le cadre de la lutte contre les vols, de sonder la population pour savoir qui veut faire graver son vélo. Si une majorité le souhaite, des contacts seront pris avec et la zone de police. Unanimité.