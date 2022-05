Installé au numéro 50 de la Chaussée de Recogne, en plein cœur du zoning de Semel, il devrait ravir de nombreuses personnes intéressées par les jeux d’énigmes et d’aventures en coopération. Dans un nouvel espace entièrement aménagé, deux rooms seront proposées. Dans l’une d’entre elles, les aventuriers seront plongés dans l’ambiance du Neufchâteau d’autrefois. Perdu dans les années 1600, il s’agira de retrouver la carte d’Arenberg dans le château du célèbre duc chestrolais.

L’autre espace proposera l’univers des agents secrets où la mission urgente demandera le désamorçage d’une bombe.

Le point commun entre les deux salles est le slogan " One Team. One Room. One Hour" . Ce qui signifie résoudre l’énigme proposée en équipe avec un temps maximal de 60 minutes.

Accessible dès 10 ans

Cette chouette initiative, on la doit à Xavier Goffin, Mickaël Kerger et Grégory Dautun, trois Chestrolais passionnés par ce type de jeu. Ceux-ci ont mis leurs diverses compétences professionnelles afin de proposer cet Escape Game de qualité, unique dans la région.

Bien que destiné essentiellement aux adultes et aux adolescents, il est également ouvert aux enfants dès 10 ans, si ceux-ci sont accompagnés d’un adulte. Chaque room pourra accueillir le nombre maximal de six joueurs en même temps.

Un Escape Game extérieur également

Afin de satisfaire un maximum de personnes, les trois concepteurs ont également conçu un espace game outdoor.

En effet, plusieurs énigmes ont été concoctées sur l’histoire de Neufchâteau. Via un sac appelé "One Bag", l’équivalent mobile et portatif de l’Escape Game, il est donc possible d’effectuer le jeu en plein cœur de la ville de Neufchâteau. Le sac contient du matériel qui emmènera les aventuriers dans les méandres de la ville chestrolaise.

Pour ce faire, le matériel est disponible à tout moment à la Maison du Tourisme de Neufchâteau.

Les rooms de l’Escape Game sont accessibles en soirée les jeudis et vendredis ainsi qu’en journée les samedis, dimanches, jours fériés et vacances. Les réservations sont obligatoires via le site internet www.onehour.be