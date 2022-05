Les voitures partagées Cambio arrivent à Neufchâteau

La ville de Neufchâteau a, en effet, fait le choix de nouer un partenariat avec l’entreprise Cambio présente avec ses stations dans déjà 76 villes et communes en Belgique.

Le modèle proposé par cette société est d’offrir une alternative au véhicule personnel, en permettant de disposer d’une voiture pour quelques heures ou quelques jours. Le véhicule doit ensuite être ramené à sa station de départ. Le paiement dépend du temps d’emprunt.

La ville de Neufchâteau a décidé de s’inscrire dans ce partenariat dans une optique de mobilité douce. Un sondage avait été réalisé via le bulletin communal.

"L’intérêt des citoyens était manifeste, que ce soit pour les personnes sans voitures, avec une voiture pour deux ou simplement qui souhaitent se passer de leur deuxième voiture." explique Mariline Clémentz, l’échevine de la mobilité douce.

Le système est présenté comme plus économique qu’un véhicule personnel pour les usagers effectuant moins de 11000 kilomètres par an. Car il ne faut plus s’acquitter de l’achat, de l’entretien ou de l’assurance.

Cambio estime aussi qu’une voiture partagée remplace 15 voitures personnelles.

La deuxième commune après Arlon

En province de Luxembourg, Arlon compte déjà deux stations depuis plus de 10 ans.

Et un nouveau véhicule y a été installé.

Neufchâteau est, elle, une commune plus rurale. Des utilisateurs en visite dans la région pourraient aussi réserver un véhicule.

"Nous sommes présents à Ciney, qui est aussi une petite commune, explique Nicolas Bodelet, fleet manager chez Cambio. Le taux d’occupation des véhicules y est de 50%, ce qui signifie qu’ils sont occupés en moyenne 12 heures par jour."

L’entreprise compte en tout déjà près de 57000 utilisateurs.

À Neufchâteau, le premier à s’être inscrit à la plate-forme est Albert Schwartz. Retraité, il a acquis son premier véhicule en 1965 mais s’est séparé de sa dernière voiture depuis trois ans. Il doit néanmoins encore se déplacer. "J’en avais marre de devoir demander aux autres de me conduire à gauche ou à droite pour aller faire les courses ou pour me rendre à la clinique de Bastogne pour des examens médicaux, confie-t-il. J’ai lu une présentation dans le bulletin communal et je me suis dit que cela pouvait être la bonne solution pour moi."

La ville va également donner l’exemple avec un abonnement afin que le personnel communal ait recours aux voitures partagées pour leur déplacement professionnel.

Une redevance régressive en fonction de l’utilisation

Dans le cadre de la convention avec Cambio, elle paiera une redevance mensuelle à l’entreprise pour la mise à disposition du service à l’ensemble des utilisateurs. Mais selon un tarif dégressif: 416 €/mois pour 1000 km parcourus au total par les véhicules stationnés à Neufchâteau, 208 € pour 11000 km parcourus, 41,7€ pour 19000 km.. et 0 € au au-delà de 21000 km. Plus il y aura d’utilisateurs, moins cher cela reviendra au final pour les finances communales.

Et pour lancer le système, les frais d’inscription uniques, s’élevant normalement à 35 €, seront offerts aux 30 premiers inscrits à Neufchâteau d’ici le 11 août prochain.