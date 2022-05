A Neufchâteau, Jean Seyll lance un crowdfunding pour financer son projet de marque Lucid

Financement participatif en mai

Pour la suite de l’aventure, le chestrolais a lancé un crowdfunding depuis le mois de mai. "Afin de se lancer dans les meilleures conditions possibles, nous avons opté pour le financement participatif via la plateforme Ulule souligne Jean Seyll. Ce crowdfunding a démarré le 6 mai et se terminera un mois plus tard. L’objectif est de solliciter de l’aide en réalisant un certain volume de vente afin de financer la première production." Lucid propose une amélioration du t-shirt HONET selon les feedbacks ainsi que deux nouveaux vêtements recyclés et locaux, un hoodie et un sweatshirt. Chaque vêtement se déclinera en différentes couleurs et en version féminine et masculine.

Un financement pour des projets ambitieux

"Notre mot d’ordre, c’est créer des vêtements sans créer de problème poursuit le Chestrolais . Tout n’est pas encore parfait mais nous avons de l’ambition". L’envie est de proposer une gamme plus large de vêtements comme les vestes, pantalons ou chaussures dans un avenir proche. "Nous souhaitons également passer par des matières premières toujours plus locales comme le lin et le chanvre. C’est pour tout cela que Lucid a besoin de soutien financier, ce projet ne pourra exister autrement" termine Jean Seyll. Pour soutenir Jean et Lucid, il suffit de se rendre sur Ulule.fr et de chercher ''lucid'' dans le moteur de recherche.