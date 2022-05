Rhéto Trophée: une reprise sous le soleil (vidéo)

Comme les éditions précédentes, les sites de Chiny et d’Herbeumont proposaient le même genre d’activités comme la descente en kayak, le VTT, la course d’orientation ou encore le bûcheronnage. Il y en avait donc pour tous les goûts et tous les sportifs. La Vallée du Lac à Neufchâteau étant le point central de la journée avec diverses animations et activités sportives à destination notamment des élèves supporters des différentes écoles.

Le biathlon comme une nouvelle épreuve

Mais cette année, le site de Neufchâteau offrait également une toute nouvelle épreuve aux challengers de la journée. En effet, les organisateurs du Rhéto Trophée ont inclus le biathlon pour cette édition 2022. Une discipline adaptée en conséquence puisqu’au lieu de compter deux épreuves, il y en avait trois.

"Cette nouvelle activité comportait un parcours de 1700 mètres souligne l’un des organisateurs de la journée. Le principe était d’effectuer une épreuve de tir de précision au laser, suivi d’un tour de lac de 1200 mètres puis d’une épreuve finale de 500 mètres en rameur".

La volonté des organisateurs était d’innover en matière de discipline mais aussi d’inclure une épreuve au sein même de la Vallée du Lac de Neufchâteau.

Neufchâteau, un superbe cadre pour la finale

Pour Muriel Coppejans, responsable du service "Sport pour Tous", le retour de l’épreuve après deux ans de disette est évidemment une bonne chose. " Après la période que nous avons vécu, l’importance du sport est encore plus élevée, souligne-t-elle. Le Rhéto Trophée, c’est un événement unique pour tous ces jeunes, ils ne vont le vivre qu’une seule fois dans leur vie." Ici à Neufchâteau, on retrouve donc les finalistes de l’édition 2022.

"Des sélections ont été effectuées dans les diverses provinces en amont , poursuit Muriel Coppejans. Au départ, l’épreuve était ouverte à tous les rhétoriciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour la finale, on retrouve des jeunes qui s’entraînent parfois depuis plus de deux ans". La finale s’est toujours tenue à Neufchâteau et cela devrait perdurer dans le temps.

« Le site de la Vallée du Lac se prête vraiment bien à ce genre d’événement. Toutes les infrastructures sont disponibles sur un seul endroit et les sites de Chiny et d’Herbeumont sont clairement intéressants pour développer toutes ces activités » termine la responsable.