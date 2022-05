La Petite Foire de Libramont ne reviendra qu'en 2023

Et ce à quelques kilomètres à peine du champ de foire de Libramont

En l’espace d’un week-end, la Petite Foire, revendiquée comme alternative à la Foire agricole de Libramont, a attiré lors de ses dernières éditions jusqu’à 10000 visiteurs.

Ce rendez-vous proposant cependant de présenter un autre modèle que celui qui est mis davantage en avant à la Foire de Libramont.

Côté visibilité, les dates du week-end de la Petite Foire, organisée aussi fin juillet, étant calquées sur celles de LIbramont.

Mais alors que la grand – messe agricole sera bien de retour en juillet prochain après deux annulations successives dues à la crise du Covid, la Petite Foire n’aura, elle, pas lieu.

L’organisation préfère prendre encore une année de répit mais pour mieux revenir en 2023. L’équipe de coordination devrait communiquer cette semaine sur cette décision.

Particularité de la Petite Foire, si elle a son propre public, des visiteurs de Libramont en profitent pour s’arrêter, parfois sur le trajet, aussi à Semel.

Où l’ambiance est complètement différente. L’organisation a trouvé une ferme pour l’organiser, à un endroit donc où il y a activité agricole toute l’année. Les exposants – producteurs, artisans ou associations – doivent aussi être en cohérence avec la philosophie de la Petite Foire afin de pouvoir y participer.

Il y a donc un contraste avec la "grande" Foire de Libramont et ses 200000 visiteurs. Pas d’entrée non plus à payer pour les visiteurs et toute l’équipe organisatrice est bénévole. Il y est surtout question d’agriculture paysanne à taille humaine et de circuit court.

Le Mouvement d’Action Paysanne (MAP), derrière l’organisation de la Petite Foire, milite d’ailleurs toute l’année sur ces diverses questions.

Des réflexions relancées

La Petite Foire se veut aussi un moment de réflexions en organisant des échanges. Quitte même à susciter le questionnement en interne.

En 2019, soit la dernière année avant Covid, le MAP avait d’ailleurs choisi de ne plus organiser de marché de producteurs, les deux jours du week-end de l’événement pour le concentrer sur le dimanche, et ce notamment pour se recentrer sur les échanges.

La Petite Foire, n’étant pas un événement se voulant commercial, son organisation ne cherchait pas forcément à grandir.

Elle n’a aussi pas fait complètement l’impasse ces deux dernières années mais s’est adaptée.

Comme pour la Foire de Libramont, impossible d’organiser une Petite Foire "classique" en 2020 vu les restrictions sanitaires liées à la crise du Covid.

Néanmoins, il y a deux ans, des "petites" Petites Foires ont été organisées, à petite échelle, à travers la Wallonie et Bruxelles en été et à l’automne.

Et l’an dernier, le focus avait été mis sur les Fermes-Écoles du MAP avec six moments de découverte.

En 2023, le MAP fêtera ses 25 ans. La Petite Foire devrait alors faire son retour à deux pas de Libramont.