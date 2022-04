Walid, migrant, a trouvé du boulot à Neufchâteau: il raconte son périple semé d’embûches

À Longlier, Escal est un collectif d’une cinquantaine de personnes impliqué dans l’aide d’urgence aux migrants rencontrés sur le territoire des communes de Neufchâteau et Léglise. Occupant les locaux de l’ancienne crèche, le collectif dispose d’une quinzaine de lits.

Walid, un jeune Soudanais de 30 ans est passé par Escal. Hébergé par une famille d’accueil à Neufchâteau, il témoigne de son parcours difficile avant d’arriver en Belgique.

Persécuté au Soudan

Le jeune homme a décidé de quitter son pays en 2015. "Le Soudan a le même président depuis 30 ans, réélu à chaque fois de manière douteuse , souligne-t-il. Il est pro musulman et persécute le reste de la population. Le gouvernement donne des armes aux musulmans et ces derniers massacrent les maisons, les cultures… Ils n’hésitent également pas à tuer et à violer."

C’est confronté à ce désarroi que Walid a décidé de quitter le pays via la Libye.

10 mois en prison pour avoir tenté de passer la frontière

Après plus de neuf mois en Libye, direction l’Italie via un bateau de fortune. "J’ai dû payer un passeur très cher et je me suis retrouvé sur un bateau avec une centaine de personnes." Une fois arrivé en Italie, il se retrouve dans un grand camp où les migrants sont livrés à eux-mêmes. Walid décide donc de prendre un train pour quitter le pays. "Quand on le prend, on ne sait pas où il va aller. Je me suis donc retrouvé en Autriche." Contrôlé sans ticket, il sera renvoyé vers l’Italie. L’histoire se répétera une deuxième fois et il sera envoyé dans une prison autrichienne durant plus de dix mois.

Dans un camion vers l’Angleterre

En 2017, il débarque en France où il demande l’asile à deux reprises. Des démarches longues qui mèneront à deux refus, le dernier en mars 2020. Trois mois plus tard, il arrive sur le sol belge à Bruxelles. Là-bas, il découvre la vie dans les squats de la capitale. Il descend ensuite dans la région de Neufchâteau pour tenter de trouver un camion vers l’Angleterre. C’est à ce moment-là qu’il est recueilli par Escal et y passe quelques nuits. Un jour, il arrive à monter à bord d’un camion vers les Pays-Bas. Repéré, il est envoyé en prison pendant 25 jours.

Carte de séjour en poche

De retour en Belgique, Walid décide de demander l’asile. Commence alors une très longue procédure.

" En décembre 2021, j’ai obtenu ma carte orange qui me donne l’autorisation de séjour provisoire." Un document à renouveler tous les quatre mois. Mais d’ici quelques semaines, une autre épreuve l’attend. Un passage devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) qui évaluera sa demande en profondeur. Une rencontre qu’il appréhende et qu’il tente de préparer au mieux avec une psychologue et une assistante sociale.