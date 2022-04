Hameau de vacances à Grandvoir: un premier accord pour les voiries

Dans la foulée, le collège communal de Neufchâteau se positionnera alors officiellement par rapport à ce projet de 84 lodges de la société Ardennor, du promoteur Geert De Paepe, sur le site de l’ancien hôtel-restaurant Cap au Vert.

Mais sans préjuger de la suite, il a déjà été question de ce projet au conseil communal mardi soir mais pour une question d’élargissement de voiries internes au site.

À noter que la minorité était réduite; puisque seuls Vincent Parache, Jean-Louis Borceux et Pierre Otjacques étaient présents du côté du groupe "Pour Vous"; en plus du conseiller indépendant Philippe Bruliau.

"Il faut distinguer le permis d’urbanisme dans le cadre du décret voiries, compétence du conseil communal, du volet permis unique, compétence du collège" rappelle le bourgmestre François Huberty.

Le dossier global a fait l’objet d’une enquête publique fin de l’année.

Une voirie de délestage au départ de Verlaine

"Nous avons rencontré le promoteur et entendu les craintes de riverains notamment lors d’une réunion de concertation , précise le bourgmestre. Il y avait des remarques sur le ruissellement des eaux, les inondations ou l’impact sonore du projet. Mais la plus grasse crainte reste celle de la mobilité et de l’accessibilité au site, puisqu’aux heures de pointe, on parlait d’un véhicule passant par minute par Grandvoir."

Des remarques entendues par le collège.

"Nous en avons logement discuté et allons imposer la création d’une nouvelle voirie, en partie sur territoire communal, pour délester l’accessibilité au site en ne passant plus par les villages Grandvoir et Tournay, et alléger aussi le charroi sur Neuvillers" indique François Huberty.

Cette voirie partirait de Verlaine en aménageant des chemins agricoles.

La minorité avait surtout des observations techniques. Vincent Parache a évoqué le sort des terrains agricoles qui seraient enclavés sur le site, car il existait un accord pour les partager avec de jeunes agriculteurs.

"S’il y avait un engagement pour le partage de ces terrains, il n’y a pas de raison revenir là-dessus" assure le bourgmestre.

Le conseil a l’unanimité a marqué son accord sur ces demandes d’élargissement de voiries.