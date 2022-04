Maison en feu à Molinfaing: un couple relogé

Les pompiers ont engagé d’importants moyens matériels et humains. Une petite vingtaine de sapeurs sont venus à bout de l’incendie, en provenance des casernes de Neufchâteau, Bastogne et Bertrix. Deux pompes, trois citernes, une auto-échelle et un véhicule de réhabilitation ont été utilisés.

Aucun blessé n’est à déplorer. La maison était habitée par un jeune couple.

Le bourgmestre François Huberty a été informé de l’incendie. Il est descendu sur place. "Les occupants de la maison seront relogés dans de la famille", précise-t-il.