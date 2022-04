Neufchâteau: que ceux qui ont des projets citoyens se lèvrent !

Quels sont ces deux grands axes?

1.la mise sur pied d’une deuxième opération de développement rural qui listera les projets qui seront décidés par les citoyens via une Commission locale de développement rural (CLDR) composée à 25% d’élus et de citoyens pour le reste. Pour en faire partie, il suffit de déposer sa candidature sachant que cette CLDR doit être représentative de tous les Chestrolais dans la mesure du possible. Pour rappel, la première opération de développement rural avait été lancée voici une quinzaine d’années et avait permis notamment la réalisation de l’Espace 29, des maisons de village à Namoussart, Lahérie et Tournay, d’un verger expérimental à Tronquoy, d’un plan paysager ou encore d’une journée des associations, etc. Ces exemples pour montrer le caractère éclectique de ces projets. La Fondation rurale via son équipe Semois-Ardenne accompagnera cette opération de développement rural. On partira du diagnostic de la commune réalisé par la société bertrigeoise Impact. On commencera par des consultations en avril-juin, puis à la création de la CLDR en septembre, à l’élaboration d’une stratégie en octobre et une finalisation l’an prochain. C’est un processus de longue haleine.

2.Le deuxième axe, la participation citoyennesera plus rapidement mis en place. Il a été présenté par le bourgmestre:"Chaque année, on prévoit un budget de 80000 € (10 €/habitant). Les associations chestrolaises et les collectifs d’au moins 5personnes pourront présenter avant le 31 août prochain, des petits projets de moins de 30000 €, pour permettre d’en financer un maximum", explique M. Huberty. Ce budget de 80000 € est couvert par les recettes de la redevance des éoliennes installées sur le territoire de la commune. Et quand on dit que ces projets citoyens pourront être mis très vite en route: " Oui, dès le mois de septembre on analysera toutes les propositions qui seront arrivées à la commune. C’est la CLDR qui les listera et, dès octobre, ce qui a été validé sera déjà mis en œuvre; le solde le sera en 2023", précise encore le bourgmestre.

Ces deux axes seront sur la table du conseil communal de Neufchâteau de ce mardi 5avril à 18heures, à l’hôtel de ville (retransmission en direct sur YouTube). Parmi les autres points de l’ordre du jour qui en compte sept, on épinglera des modifications au plan de cohésion sociale 2022-2025 et le placement d’une table d’orientation dans la vallée du lac.