Marc Quirynen brigue un 3e mandat mais devra composer sans ses échevins André Blaise et Marcel David

Marc Quirynen briguera un nouveau mandat

Du côté d’ICN, bourgmestre depuis 2010 (il avait succédé en cours de la législature 2006-2012 à Marcel Sepul), Marc Quirynen briguera une fois de plus le commandement. Celui-ci devra cette fois composer sans deux de ses échevins et fidèles lieutenants, André Blaise (2e score en 2012, 751 voix) et Marcel David (4e, 656), les deux aînés du collège. Âgé de 80 ans, ce dernier, monsieur travaux à Nassogne, quittera une table qu’il occupe depuis 1988, soit 35 ans. André Blaise ne rajeunit pas non plus. "J’aurai 73 ans fin 2024, si je suis réélu, j’en aurai donc 79 à la fin du mandat, explique le premier échevin. J’avais déjà dit avant les dernières élections que je me retirerai. Je me suis présenté en pour la première fois en 2012 et j’ai été deux fois échevin. Il faut savoir tourner la page. Mes récents ennuis de santé me confortent dans ma décision."

"Quels que soient les résultats, on sera ouvert à la discussion"

Marc Quirynen précise: "Tous les autres élus d’ICN sont à nouveau partants, sauf peut-être un. Le nouveau Plan communal de développement rural (PCDR)sera un gros chantier de la prochaine législature. Il est probable que des citoyens de la CLDR rejoignent ICN. Certains ont manifesté de l’intérêt. Un grand défi à l’heure actuelle est par ailleurs l’énergie et le changement climatique. L’un ne va pas sans l’autre. On est ouvert à accueillir des candidats Écolo".

À la question de savoir si, en cas de 3e majorité absolue, son groupe se réservera une fois de plus l’exclusivité du pouvoir comme c’est le cas depuis 2012, après avoir relégué Ensemble, son partenaire jusque-là, dans l’opposition, Marc Quirynen répond: "Quels que soient les résultats, on sera ouvert à la discussion."

DcM: "On s’est fait rouler par Écolo"

Pour sa première apparition, le groupe DcM avait donc raflé deux sièges, dévolus à Véronique Burnotte et Charline Kinet. La première, très vite, Charline Kinet plus tard, ont choisi de siéger comme indépendantes. Puis Charline Kinet a démissionné. Troisième score de la liste, Philippe Pirlot, qui menait celle-ci avec Roxane Godefroid, s’est alors assis à la table du conseil. "Nous sommes motivés pour à nouveau présenter une liste, assure celui-ci. Mais il faut trouver des candidats. À ce jour, nous comptons 9 candidats sur les 17 requis. Mais nous n’avons pas encore beaucoup prospecté."

Philippe Pirlot balaie toutefois une fois une piste: "Des Écolo nous avaient rejoints en 2018, cela sera cette fois-ci sans eux. On s’est fait rouler par Écolo, avec le départ d’entrée de législature de Véronique Burnotte".

Quid par ailleurs de Roxane Godefroid, qui avait obtenu le 4e score DcM ? "Je n'ai pas quitté le groupe et je me représenterai", déclare celle-ci. La concernant, Philippe Pirlot souligne néanmoins: "On a une réunion prochainement, rien n’est encore sûr".