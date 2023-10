Grand cru pour la 17e Promenade des cépages

Les 29 viticulteurs ont aménagé leur caveau chez l’habitant, dans un jardin, dans un garage, dans une grange, ou sur une terrasse… Parmi les viticulteurs présents, cinq sont nouveaux: le domaine Lamsoul (Languedoc), le domaine de la Meunerie (Roussillon) Le clos des Côtes (Pécharmant-Bergerac), le Mas Thélème (Languedoc Pic-Saint-Loup) et le domaine Dinocheau (Loire-Touraine).

On peut citer également les habitués qui étaient présents ces samedi et dimanche: La Folie Vigneronne ; le Domaine de Jouarres ; Domaine de l’Anqueven ; Pech des Aspres (Languedoc-Roussillon) ; le Domaine de Bellefontaine (Vallée du Rhône) ; Domaine Laurent Guichard (Vaucluse) ; Frédéric Torchet (Champagne), Domaine de Monterrain (Bourgogne) ; Caveau d’Orgnac l’Aven (Ardèche), Domaine Le Vert (Gaillac), Château du Fresnes ; Domaine Petit & fille (Loire), Domaine Paul Benoit & Fils (Jura), Domaine du Perat (Charentes), Château Combarieu (Cahors), Domaine de la Massane (Côtes du Ventoux), Château Guillotin (Puisseguin-St-Emilion), Domaine Joseph Gross (Alsace), Domaine Bergeron ; Domaine Chevalier Métrat (Beaujolais), Domaine Mucyn ; Domaine Laurent Plantevin (Côtes du Rhône) Domaine Serrigny (Savigny-Lès-Beaune), Domaine des Balmettes (Muscat de Rivesaltes).

Outre le vin, il y avait également un panel de produits locaux: de la charcuterie, des pâtes, des plats cambodgiens, des crêpes, des tartes flambées, et bien d’autres…

"D’année en année, il y a de plus en plus de monde, explique Stéphane Henquinet, président du comité des fêtes d’Ambly qui organise la Promenade des cépages. Malgré la météo qui ne s’est pas montrée favorable cette année, nous avons quand même accueilli plus de 4 000 personnes, comme l’an dernier. Pour un village de 450 habitants, nous pouvons une nouvelle fois nous montrer satisfaits de ce bilan !"