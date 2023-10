Nassogne: 29 vignerons dans les rues d’Ambly, une cuvée record attendue ces 14 et 15 octobre à la 17e Promenade des cépages à Ambly

Le 17e cru n’a pas encore été servi, que déjà un nouveau record est battu. Celui du nombre de viticulteurs, 29, contre 27 il y a 12 mois, qui sortiront leurs flacons à autant d’adresses du village, les samedi 14 et dimanche 15 octobre, dans des caveaux aux allures de jardins, granges, terrasses,…

Pas une foire commerciale

"Tous viendront de France", souligne Stéphane Henquinet, président du comité des fêtes d’Ambly. "La grande majorité sera comme toujours des habitués. Les 4 nouveaux de 2022 reviennent aussi. Ils avaient très bien vendu. Mais on accueillera aussi 5 nouveaux: le domaine Lamsoul (Languedoc) avec un viticulteur originaire de Forrières, le domaine de la Meunerie (Roussillon), pour l’anecdote chez Anne-Françoise Meunier, le Clos des Côtes (Pécharmant-Bergerac), le Mas Thélème (Languedoc Pic-Saint-Loup), qui aurait déjà dû nous rejoindre en 2022 mais était tombé en panne de voiture, et le domaine Dinocheau (Loire-Tourraine)."

Stéphane Henquinet insiste: "Le vigneron doit être présent en personne sur le stand. Pendant deux ans, l’un d’eux s’est fait représenter par un commercial. On ne l’a plus accepté cette année. On ne veut pas que la promenade des cépages devienne une foire commerciale. Elle doit rester un événement convivial et à taille humaine. Il n’y a de toute façon pas assez de candidats parmi les habitants pour en accueillir plus."

Une vingtaine d’exposants du terroir

La promenade des cépages, cela sera aussi, comme toujours à la page de la carte des exposants du terroir de tous goûts (charcutier, fromagers, boulanger, pâtissier, liquoristes,…), pour accompagner les cépages ou inversement.

"Ils seront une vingtaine, précise Stéphane Henquinet. Il y aura également deux traiteurs, La table du Moulin d’Hargimont et le traiteur VPE d’Haversin, et des food-trucks."

Avec ses vins "Lamsoul", Gregory Fourez rend hommage à ses racines

Ann et Gregory Fourez, établis dans le Languedoc, seront un peu chez eux ce week-end à Ambly. ©

Ce seront un peu les régionaux de l’étape, même si, depuis deux ans, Grégory et Ann Fourez-Craen se sont établis dans le petit village de Pradelles-en-Val, à une vingtaine de kilomètres de Carcassonne, dans les Corbières, le Val de Dagne plus précisément. À Ambly, ils présenteront leurs premières bouteilles de Lamsoul rouge et rosé issues de cépages syrah et grenache. "Des vins qui ne sont pas repris sous l’AOP Corbières, mais que nous avons plutôt décidé de placer sous l’IGP locale Val de Dagne", indique Grégory Fourez.

Ce n’est donc que tout récemment, il y a deux ans environ, que Grégory Fourez et son épouse se sont établis en Languedoc après un véritable virage à 180° dans leurs vies respectives. "Mon épouse était agente immobilière en Belgique puis au Grand-Duché où je travaillais pour ma part dans la finance. Un milieu dans lequel personnellement je ne m’épanouissais plus. Ayant vécu toute ma vie à la campagne, j’avais envie de retrouver cette ambiance, cette qualité de relations humaines. Nous avions acquis une propriété à Pradelles-en-Val et, avec mon épouse, nous avons décidé, grâce aux conseils précieux des locaux, de nous lancer et de produire vins et huile d’olive. Nous avons jusqu’ici acquis environ 5 hectares de vignes. Nous réalisons l’essentiel du travail à deux. Pour ce qui est de la vente, nous ciblons essentiellement le marché belge en prenant part à quelques foires. Jusqu’ici nous participons aux foires du vin de Grandhan, Wellin et maintenant Ambly, qui se situe à quelques encablures du hameau de Lamsoul, entre Nassogne et Rochefort. Mes vins portent d’ailleurs le nom de ce hameau, dans lequel j’ai vécu de bons moments durant plus de trente ans", explique Gregory Fourez qui espère en vivre désormais d’aussi beaux dans le Val de Dagne.

Pour parcourir en détail la carte des vins et autres régals: www.ambly.net