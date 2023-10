Établis depuis deux ans dans le Languedoc, Gregory et Ann Fourez seront présents avec leurs vins "Lamsoul" ces 14 et 15 octobre à la 17e Promenade des cépages d’Ambly,

Ce n’est donc que tout récemment, il y a deux ans environ, que Grégory Fourez et son épouse se sont établis en Languedoc après un véritable virage à 180° dans leurs vies respectives. "Mon épouse était agente immobilière en Belgique puis au Grand-Duché où je travaillais pour ma part dans la Finance. Un milieu dans lequel personnellement je ne m’épanouissais plus. Ayant vécu toute ma vie à la campagne, j’avais envie de retrouver cette ambiance, cette qualité de relations humaines. Nous avions acquis une propriété à Pradelles-en-Val et, avec mon épouse, nous avons décidé, grâce aux conseils précieux des locaux de nous lancer et de produire vins et huile d’olive. Nous avons jusqu’ici acquis environ 5 hectares de vignes. Nous réalisons l’essentiel du travail à deux. Et bientôt, notre gamme s'étoffera avec un Lamsoul blanc. Pour ce qui est de la vente, nous ciblons essentiellement le marché belge en prenant part à quelques foires. Jusqu’ici nous participons aux foires du vin de Grandhan, Wellin et maintenant Ambly, qui se situe à quelques encablures du hameau de Lamsoul, entre Nassogne et Rochefort. Mes vins portent d’ailleurs le nom de ce hameau, dans lequel j’ai vécu de bons moments durant plus de trente ans", explique Gregory Fourez qui espère en vivre désormais d’aussi beaux dans le Val de Dagne.