Une saison culturelle sous le signe de l’écoute à Nassogne

"Son spectacle est à l’image de ce qui attend celui-ci toute la saison, un programme joyeux et rafraîchissant, saupoudré d’un travail de proximité auprès de la population", déballe Élodie Bosendorf, chargée de communication et animatrice polyvalente au centre culturel.

"La saison passée a été mise à profit pour moderniser nos outils de connexion au public, avec un nouveau site Internet, un relooking des publications papier, une billetterie en ligne… Cette saison, on ira physiquement à la rencontre des Nassognards, pour réaliser une analyse partagée du territoire. On va récolter la parole des citoyens. Infimes ou grandes, toutes les contributions seront les bienvenues."

Participation intense

Élodie Bosendorf aborde un autre axe de la saison. "Le choix des spectacles s’est porté sur des sujets traités avec humour et légèreté, ou sur des découvertes aux parfums de voyages, de pureté et de surprises. Mais elle sera surtout teintée de moments de rencontres et d’actions participatives. Avec le parcours d’artistes qui lancera aussi celle-ci, la rencontre des associations locales, le comité de sélection du film pour le festival"À Travers Champs", la 2e édition de l’opération solidaire"Petits plaisirs divers"initiée avec le CPAS, et la création d’un collectif créatif destiné à colorer le festival des arts de la rue"les Tilleuleries"."

Stages et ateliers

Par ailleurs, le centre culturel proposera encore des ateliers théâtre pour les enfants et impro pour les adultes. "Sans oublier les stages organisés tout au long de l’année: vidéo, cirque et découvertes artistiques, pour les ados comme les tout-petits, précise Élodie Bosendorf. Le premier, en octobre, s’adressera particulièrement aux ados. Il s’agira d’un stage de stop motion. Les productions réalisées lors de ce dernier seront diffusées en avant-première lors du festival"À Travers Champs"."

Vous pouvez déjà réserver vos places pour les différents rendez-vous: www.ccnassogne.be – 084/214 908 – info@ccnassogne.be.