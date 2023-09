Sujet brûlant, mais les fidèles n’auront plus froid à Forrières

Ce point a suscité des réactions dans les rangs dans la minorité. Philippe Pirlot (DcM) a même demandé qu’il soit reporté pour être réétudié, avant d’être soumis au vote. "Est-il normal que la chaudière soit installée dans un bâtiment communal (NDLR: la salle voisine du Patronage) , alors que l’église dépend de la Fabrique d’église ? s’interroge ce dernier. Est-il normal que la Commune qui, en principe, cherche à réaliser des économies d’énergie fossile installe une chaudière inadaptée à la demande ? L’église nécessite une puissance maximum de 140 kW et on va installer 230 kW. On dilapide l’argent du citoyen. Et il coûtera non pas 140 000 mais 165 000 €."

Philippe Lefebvre (Ensemble): "Dans tous les cas, le coût est bien trop important pour une chaudière de plus de 30 ans. On va par ailleurs à contresens de ce qu’on veut mettre en place en termes d’énergie non fossile."

"Solution temporaire"

Pour ce dernier, qui rappelle que son groupe, alors dans la majorité, a participé jadis à la mise en place du réseau de chaleur de Nassogne, l’église, notamment, doit être intégrée dans le réseau de chaleur projeté à Forrières dans le cadre du nouveau PCDR.

José Dock, échevin de la Rénovation rurale: "Elle le sera, il y a une fiche du PCDR en ce sens, mais il vient seulement d’être entériné pour signature. La concrétisation du réseau de chaleur peut prendre du temps. La chaudière est une solution temporaire. La chaufferie qui va être créée et reliée au circuit d’eau chaude, le sera ensuite au réseau de chaleur. Et dans tout réseau de chaleur, il est prévu que des chaudières restent en place pour parer à un éventuel problème."

Le cahier des charges et l’estimatif sont finalement approuvés. Les votes négatifs de Philippe Pirlot et d’Ensemble (hormis Bruno Huberty, abstention, et Sophie Pierard, absente) n’y feront rien. Véronique Burnotte (indépendante) était absente.