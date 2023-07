Le dossier des congés de l’ancien directeur général ne sera pas traité par le Collège

Pour rappel, l’ancien DG, Charles Quirynen a accumulé près de 200 jours de congé, qu’il a pris avant d’entrer en pension fin juin. Il s’avère qu’il est manifestement impossible d’accumuler autant de jours. La Tutelle, interpellée par la minorité Ensemble, a donc invité la Commune à recalculer le nombre de congés auquel a droit l’ancien DG.

Nous vous l’expliquions dans une précédente édition, le point a été abordé en huis clos lors du conseil communal qui s’est tenu lundi soir. Un point amené par le groupe Ensemble.

Il ressort du vote que la majorité des conseillers a décidé que le Collège ne donnera pas de suites à ce dossier. En clair, qu’on en restera là. Nous vous avons déjà exposé les arguments de la majorité. Puisque les heures ont bel et bien été prestées, que les congés ont déjà été consommés (et qu’ils n’ont simplement pas été pris en temps et en heure), autant en rester là.

"Un manque de transparence"

Pas sûr que ce soit l’avis de la minorité. Si Véronique Burnotte (Écolo) se range derrière la décision qui a été prise à la majorité en huis clos sans la commenter, Philippe Pirlot (DcM) se range, lui, derrière le groupe Ensemble. Nous avons contacté Philippe Lefebvre (Ensemble) qui, à ce stade-ci, ne souhaite apporter aucun commentaire, si ce n’est que son groupe doit se réunir et discuter. Il regrette toutefois un manque de transparence et que l’administration communale ne lui ai toujours pas communiqué le relevé, la nature et la justification des reports des congés, qu’il a réclamés en novembre dernier.

La Tutelle pourrait-elle reprendre la main ? Difficile à ce stade pour les Pouvoirs locaux de se prononcer puisque les décisions prises en huis clos ne leur sont pas encore parvenues. À voir aussi si un conseiller introduira ou non un recours à la Tutelle.

Une chose est sûre, ce dossier risque encore de faire parler de lui, et il laissera des traces.