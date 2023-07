Les jours de congé de l’ancien directeur général: un dossier bien délicat pour Nassogne

Nous avons contacté le porte-parole du cabinet du ministre. Il prévient d’emblée: le rôle du ministre n’est pas de trancher dans ce dossier. Le ministre a toutefois invité la Commune à recalculer le nombre de congés auxquels avait droit le directeur général, en rappelant la réglementation en vigueur. Seuls les congés non pris pour raison médicale peuvent être reportés au-delà d’un an. Les autres congés, s’ils ne sont pas pris l’année suivante sont définitivement perdus.

Et ce, même si les heures ont bel et bien été prestées.

Une irrégularité

L’ancien DG a, comme de fait, accumulé des congés suite à une surcharge de travail, et il a été malade durant un an. Mais légalement, cela ne lui permet pas d’atteindre 200 jours de congé.

En clair, ce qui lui est reproché, c’est de ne pas avoir pris ses congés en temps et en heure. Et donc de les avoir accumulés. Une pratique courante il y a encore quelques années de cela.

Le point a été mis à l’ordre du jour du conseil communal qui s’est tenu lundi soir, par le conseiller de la minorité Philippe Lefebvre. Le point s’est tenu à huis clos, au grand dam de la minorité. Un point auquel n’a pas participé le bourgmestre Marc Quirynen, puisqu’il est le frère de l’ancien DG (ce qui est tout à fait légal).

Vers une opération blanche ?

Un sort a été donné à ce dossier. Lequel ? On n’en saura rien, tout le monde se tait dans toutes les langues, puisque le point a été abordé en huis clos. Combien de jours ont été accordés "en trop" à l’ancien DG ? Impossible à dire puisque le décompte n’a pas été effectué par la Commune, qui estime que la réponse du ministre Collignon est arrivée trop tardivement.

Le ministre Collignon, à la suite de l’interpellation de la minorité en janvier, avait demandé des informations à la Commune de Nassogne, qui a répondu, dans les délais, en février. La Commune a attendu la réponse du ministre, qui est arrivée, en juin, quelques jours seulement avant le départ à la pension de l’ancien DG. Bien trop tard pour corriger le tir le cas échéant.

Au sein de la majorité, on estime que l’ancien DG aurait très bien pu demander à être payé chaque année pour les congés non pris. Et que l’impact financier, pour la Commune, de cette accumulation de congés est donc nul, ou presque, si ce n’est l’indexation.

On apprend par ailleurs que le collège nassognard pense déposer plainte contre X pour divulgation du huis clos, estimant que des éléments du huis clos sont parus dans la presse avant la tenue de celui-ci.