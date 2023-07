Quentin Paquet, nouveau directeur général à Nassogne

Quentin Paquet, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

J’ai effectué mes études secondaires à l’Athénée royal de Marche, et ensuite un bachelier en Droit à Namur, puis un master, en Droit toujours, à Louvain-la-Neuve. J’ai d’abord travaillé comme juriste au cabinet du ministre wallon René Collin, puis comme juriste encore au Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W). J’ai ensuite été engagé à la Commune de Nassogne comme chef de bureau administratif, le 16 avril 2019, pour seconder Charles Quirynen. Nous partagions le même bureau. Les années passées à ses côtés ont été très riches. Je l’en remercie.

Comment êtes-vous devenu directeur général ?

Il ne s’agit pas d’une promotion. Il y avait un examen externe de recrutement d’un directeur général. Un examen écrit en 2 parties, puis une épreuve orale pour ceux qui avaient réussi celui-ci. On était 6 candidats au départ, puis 3 à l’oral. Sur base du rapport d’un jury indépendant, le conseil communal, jusque-là simple observateur, s’est ensuite prononcé.

Quelles sont vos motivations ?

J’ai toujours travaillé dans le secteur public. S’il faut en retenir une seule, je veux améliorer la confiance des citoyens envers l’Administration. On a toujours tendance à voir le négatif. Alors qu’il y a beaucoup de bonnes choses réalisées par les personnes qui œuvrent en leur sein, en mettant du cœur à l’ouvrage au service des citoyens. Beaucoup habitent par ailleurs la commune, même si ce n’est pas une obligation légale. Je tiens à insister sur le fait que la fonction de directeur général n’a rien à voir avec la politique. J’ai un rôle de vérification de la légalité des décisions prises par le collège et le conseil, d’informateur et de gestion du personnel.

Êtes-vous déjà nommé ?

Non, pas encore. Comme le veut la procédure, je suis directeur général en stage pendant 1 an. Je suis suivi par une commission de stage, composée de 3 membres désignés par la Fédération des directeurs généraux des Communes de la province de Luxembourg, et par un membre du collège de Nassogne. La commission remettra un avis, sur base duquel je serai nommé ou pas.