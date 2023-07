Le 35e numéro des Tilleuleries s’annonce grandiose ce 9 juillet 2023 à Nassogne

Un festival de théâtre forain et de cirque de rue qui a bourgeonné en 1988, autour de la Collégiale Saint-Monon d’abord, bordée de tilleuls, d’où tout naturellement son nom, avant de déménager aux abords du Hall omnisports de Nassogne.

"L’objectif de départ était d’aborder une autre facette de l’univers théâtral, et d’amener le spectacle au cœur du village, en dehors des structures classiques, rappelle Justine Baudot, directrice du Centre culturel. Et 36 ans plus tard, on est toujours là, à faire rêver le public, avec un festival haut en couleur, près de chez lui, pour tout le monde, et dont la qualité reconnue aujourd’hui attire un public de plus en plus nombreux".

"Festival à échelle humaine"

Cette édition encore, clowns contorsionnistes, jongleurs audacieux et trapézistes intrépides, vous emmèneront dans leurs univers toujours magiques, tantôt burlesques, tantôt acrobatiques.

"Malgré le succès rencontré au fil des années, Les Tilleuleries mettent un point d’honneur à rester un festival à échelle humaine, privilégiant l’ambiance conviviale et la qualité des spectacles", insiste aussi Justine Baudot.

Les festivités débuteront en fanfare dès midi, avec comme de tradition l’Harmonie royale communale de Nassogne. Le bonimenteur Julien Collard vous guidera lui tout au long de l’après-midi. Ajoutons encore qu’en cas de mauvais temps, le Hall omnisports permettra malgré tout au festival de rayonner.

Au programme

"Sailors Circus", Duo Un Pie (Argentine).

"Primus", 15Feet6 (Belgique).

"Wunder Tandem", Wunder Tandem (Italie).

"Que Bardo", Bardo Teatro Fisico (Argentine).

"To Bee Queen", Lady Cocktail (Belgique).

"V.O.G.O.T.", Duo Masawa (Italie-Argentine).

Réservations (conseillées, nombre de places limitées): 084/214 908 ou www.ccnassogne.be – adultes: 15 € (prévente: 13 €) – 6-18 ans: 8 € (7 €) – moins de 6 ans: gratuit – Art. 27: 1,25 €.

Rendez-vous aussi sur le site web du Centre culturel pour de plus amples informations sur les différents spectacles.