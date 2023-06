Dans notre édition de jeudi, nous vous faisions part de la disparition d’une dame de 83 ans, résidant à la maison de repos Catherine Mafa, à Nassogne. Portée disparue le mardi à 19 h 30, la police fédérale a lancé un avis de recherche le lendemain matin, pour aider à retrouver Jeannine Vanhemelryck, qui peut sembler confuse et désorientée. D’importants moyens ont été mis en œuvre, dont un hélicoptère, pour la localiser.

Des conséquences qui peuvent être dramatiques

Finalement, l’octogénaire sera retrouvée dans l’après-midi… au sein même de l’établissement, qu’elle n’avait jamais quitté !

Une "histoire belge" qui peut prêter à sourire, et interpeller. Or les conséquences d’une disparition peuvent être dramatiques.

En janvier dernier, un octogénaire avait quitté un home de Virton. On l’avait retrouvé le lendemain, sans vie, dans la rivière.

"Retrouver la résidente le plus rapidement possible était notre priorité absolue, raconte Serge Malisoux, directeur de la maison de repos Catherine Mafa . Tout le monde s’est mis à sa rechercher tambour battant. " Le bâtiment est grand, fait de coins et recoins. L’octogénaire étant désorientée, elle peut se trouver n’importe où, le personnel en a bien conscience.

Comme chaque minute compte, et l’octogénaire restant introuvable, la résidence prévient les forces de l’ordre de la disparition.

"Dans une maison de repos, le risque zéro n’existe pas, poursuit Serge Malisoux. On a fait le choix de maintenir les personnes désorientées parmi les autres résidents, car c’est un facteur de stimulation sociale. On sait qu’en contrepartie, il y a un risque que ces personnes s’engouffrent dans une porte ouverte. " Et c’était l’immense crainte du personnel, que l’octogénaire ait quitté la résidence.

Dans 65% des cas, les disparus retrouvés dans leur home

Alors que les forces de l’ordre déploient d’importants moyens pour retrouver l’octogénaire dans un rayon proche de la résidence, le bâtiment est à nouveau passé au peigne fin.

La dame sera retrouvée dans un local technique à côté d’une toilette.

"On a mis tout en œuvre, à l’extérieur et à l’intérieur, l’important était de la retrouver saine et sauve, poursuit le directeur. Elle était en pleine forme, elle nous a même dit qu’elle avait passé une bonne nuit ! " Le personnel était passé outre ce petit local lors des premières recherches. "On sait qu’on peut retrouver les personnes désorientées dans des endroits anodins, auxquels on ne s’attend pas, mais le bâtiment est tellement grand !"

Rien de rarissime dans cette histoire qui se finit bien. Dans 65% des cas, un résident disparu est retrouvé dans l’établissement, selon des chiffres de la police fédérale.

Pour faciliter les recherches et les rendre plus efficaces, un protocole existe entre les maisons de repos et les services de police. Une brochure a été mise en ligne, rappelant toute une série de bons conseils et de bonnes pratiques, car les disparitions de seniors, c’est un problème qui nous concerne tous.