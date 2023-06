Nassogne : avez-vous vu Jeannine Vanhemelryck ?

Le mardi 27 juin 2023 vers 19h30, Jeannine VANHEMELRYCK, une dame âgée de 83 ans, a quitté la résidence Catherine MAFA située rue de Marche à Nassogne. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Jeannine mesure approximativement 1m60 et est corpulence normale. Elle a les cheveux ondulés poivre et sel. Elle a un voile clair sur l’œil droit et passe son temps à mastiquer sa langue. Au moment de sa disparition, elle portait une robe de nuit jaune à fleurs. Elle peut sembler confuse et désorientée.