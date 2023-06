Le feu a pris dans une grange, située à l’arrière de la rue de Masbourg, à Nassogne, vendredi vers 19 h 40. À l’intérieur du bâtiment, propriété de la famille Philippe, se trouvait du foin, du matériel agricole et des moutons. Ces derniers ont pu s’échapper. Pour le reste, le sinistre est total. La priorité des sapeurs-pompiers a été de sauver les habitations proches et d’éviter que l’incendie ne s’étende. Les pompiers de Marche et Rochefort sont intervenus sur place. L’origine de l’incendie est inconnue.