Nassogne: L’enquête publique est ouverte pour les six éoliennes projetées au point Zéro à Bande

Consultation populaire et opérateur public-privé

Un premier projet privé, finalisé en 2013, sur le site du Tiersain a été annulé par un recours au Conseil d’État en 2016. "Suite à ce premier échec, les élus locaux ont décidé de s’emparer du dossier et d’initier une réflexion, pour garder une autonomie de choix communale. Dans cette optique, on a élaboré un premier cahier des charges, mais qui s’est avéré trop peu précis pour arriver à une décision porteuse", précise le bourgmestre Marc Quirynen.

Fin 2021, une consultation de la population de Nassogne, ouverte aux citoyens de plus de seize ans, a mobilisé 35% de Nassognards: 60,5% des participants sont favorables au développement d’un projet éolien sur Nassogne. Suite à un accord unanime du conseil communal de Nassogne et l’initiation d’un appel à projet éolien, un comité d’accompagnement, composé d’un panel de politiques des quatre communes concernées (Nassogne, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Tenneville) et de citoyens, est opérationnel pour accompagner la réflexion et la finalisation du projet éolien tel qu’initié ce mercredi.

De plus, une coopérative citoyenne doit intégrer le projet, dès que ce dernier sera quelque peu affiné. Reste à connaître les modalités d’implication citoyenne, sachant que le vent appartient à tous, pas uniquement aux sociétés commerciales !

L’avant-projet, développé au point Zéro à Bande, est situé sur des parcelles communales en zone agricole et forestière. "Pour l’heure, il y a un potentiel de maximum six éoliennes, d’une hauteur, bout de pales, de 200 mètres. Ces machines auront une capacité de production électrique annuelle de 70 Gwh (consommation de 20 000 ménages)", expliquent Totally Wind (Olivier Bontens pour IDETA, Pascal Hillewaert et Taborelli pour TotalEnergies).

Entrée en activité espérée en 2026

Compte tenu de la nécessité de posséder des données de fréquentations du site par les chiroptères (étude commencée en avril dernier, dès la pose du mat de 100 m), le rapport d’incidences environnementales intégré dans le projet d’implantation des éoliennes au point Zéro à Bande devrait pouvoir être introduit au deuxième semestre 2024. Si le timing est respecté, le parc éolien pourrait entrer en activité en 2026, largement dans le temps pour contribuer à l’objectif wallon d’atteindre les 6 200 Gwh en 2030.

L’enquête publique ouverte jusqu’au 6 juillet

Toutes les interventions citoyennes de ce mercredi 21 juin seront consignées dans un procès-verbal. Toutes autres remarques et avis peuvent être envoyés conjointement par écrit dans le cadre de l’enquête publique ouverte jusqu’au 6 juillet:

– Au collège communal de Nassogne, place communale à 6950 Nassogne ou par courriel à: urbanisme@nassogne.be

– À Totally Wind: Valentine Moreau, 35, quai Saint-Brice à 7500 Tournai ou par courriel à: v.moreau@ideta.be

Totally Wind: un partenariat public-privé

Fondée en mai 2023, cette société belge est issue du partenariat privé-public conclu entre TotalEnergies (75%) et IDETA (25%). Impliqué dans trois projets en Luxembourg: à Sterpenich (Arlon), à Resteigne (Tellin) et Bande (Nassogne), Totally Wind a, pour objet, le développement, la construction et la gestion de projets d’énergies renouvelables. "Idelux ne peut mener à bien un projet éolien dans la province, l’intercommunale étant associée à la Commune de Nassogne. C’est pourquoi IDETA (agence de développement territorial en Wallonie picarde) développe actuellement une trentaine de projets hors de la région d’ancrage", précise Olivier Bontems.

Les éoliennes prévues sur ce champ de production d’énergie renouvelable seront des machines dont la hauteur totale (bout de pales à la verticale) sera de 200 m. Ces éoliennes, beaucoup plus puissantes que celles actuellement en activité, permettent d’en réduire le nombre pour la même puissance (70 Gwh/an pour le site de Bande)