Violence conjugale à Nassogne et incident au grand feu de Compogne

Le Nassognard de 34 ans était déjà connu de la justice pour violences conjugales. Et c’est après de nouveaux faits qu’il a fini par être privé de liberté le 3 mars dernier et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marche. Au départ, à la suite d’un incident connexe. L’intéressé, Anthony Hemes, avait crée du grabuge au grand feu de Compogne (Bertrogne). Sous influence de la drogue et de la boisson, Il avait alors voulu percuter son beau-frère avec son véhicule. Le beau-frère n’avait été que très légèrement blessé, mais la police avait été prévenue de ce comportement dangereux.