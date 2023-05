D’incroyables talents en improvisation au centre culturel de Nassogne

Depuis plus de 10 ans, des comédiens en herbe de tout âge participent aux ateliers théâtre du Centre culturel local de Nassogne, et montent sur les planches pour présenter leur création collective, résultat d’une année de travail. Ce que les enfants des Ateliers Théâtre et adultes de l’Atelier Impro feront cette année le mercredi 17 mai, dès 19 h 30 à la Maison rurale.