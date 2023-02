Nassogne: les Bisounours vont libérer La Petite Europe

Dans des modules préfabriqués qui viennent de fleurir juste à côté de l’école communale de Chavanne-Harsin. Là où la nouvelle crèche doit voir le jour, à l’arrière de ceux-ci. La Commune les a acquis sur fonds propres, 337 098 € TVA comprise.

"On ne pouvait plus attendre, il est plus que temps de libérer La Petite Europe, les gens de Bande ont besoin de leur salle", clame Florence Arrestier, échevine de l’Enseignement et la Petite Enfance.

Il y a en effet plus d’un an et demi déjà que Les Bisounours occupent celle-ci. Suite à un gros orage en juin 2021, leur ancienne adresse, au Village d’Enfants SOS Chantevent, à Bande aussi, avait pris l’eau et des plaques du plafond étaient tombées.

"Les 12 modules installés par la société Francovera communiquent, ; des cloisons délimitent les espaces, les coins change, cuisine, sieste,…, développe Stéphane Pierard, chef du service travaux de la Commune de Nassogne. Les congés scolaires ont facilité la gestion du chantier. Le service travaux avait dans un premier temps aménagé les fondations, réalisé les raccordements électricité, réseau et égouttage. Il va désormais procéder aux équipements intérieurs, et notamment à l’ameublement."

21 places, accès PMR,…

Stéphane Pierard poursuit: "La capacité d’accueil est la même qu’au Village d’Enfants, soit 21 places. La structure répondra évidemment aux normes ONE. Les modules seront chauffés par des pompes à chaleur, bénéficieront d’une isolation performante avec le placement de panneaux de 16 cm d’épaisseur,… Il y aura aussi un accès PMR, et à l’extérieur, des espaces verts et tarmac sécurisé. La Direction de l’ONE et le Service Régional Incendie vont visiter les lieux. Une fois leur feu vert, on pourra y accueillir les enfants."

Stéphane Pierard précise par ailleurs: "Plus tard, les modules pourront être affectés à d’autres utilisations: scolaire, en complément de salle,…"