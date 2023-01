Cérémonie des vœux communaux à Nassogne : « Vous avez fait preuve d’audace et de détermination »

Commune et CPAS de Nassogne ont adressé leurs vœux à leur personnel. "Après deux années éprouvantes où pandémie et inondations avaient bouleversé notre quotidien, on pensait retrouver la sérénité en 2022, il n’en fut rien, a notamment prononcé le bourgmestre Marc Quirynen, à la salle du village de Grune. On n’en n’a pas encore fini de remédier aux ravages des inondations, que 2022 a de nouveau mis notre résilience à rude épreuve, avec le conflit en Ukraine et ses conséquences sur le plan humain. L’urgence s’est à nouveau imposée à nous, celle d’accueillir des réfugiés dans des conditions respectables. Je remercie tout le personnel, administration, ouvriers et du CPAS, qui s’est investi sans compter pour permettre un accueil humain. Celui-ci nécessite encore un investissement social important. Comme au sein de nos foyers, notre gestion communale a été, et est toujours, affectée par la crise énergétique et l’inflation galopante qui découlent de cette guerre. Mais vous avez fait preuve d’audace et de détermination."