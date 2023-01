Nassogne : Marie-Claire, alias Benoîte, est mannequin à 82 ans

"On m’a toujours dit que je devais faire du mannequinat, avec mon compagnon, Bernard, on a cherché une agence sur internet, développe celle qui a vécu 15 ans à Nassogne, de 2001 à 2015. Nous nous sommes tout les deux inscrits chez Sandra Agency, à Liège où l’on vit désormais. À peine dans le catalogue de ses modèles, on me contactait pour un shooting le lundi suivant. Je me suis dit que si on me sollicitait si vite, cela ne pouvait que marcher !"

Et effectivement, Marie-Claire Saint Maux a séduit d’entrée, non seulement son agence, mais aussi le client, Imagine Legal Design, une firme active dans le service juridique. En témoignent les clichés qui habillent désormais le site internet de la société alsacienne, ou un sac et des tasses qu’elle distribue sur des événements.

"Imagine Legal Design recherchait une vieille farfelue, pour donner une image moins sévère et moins effrayante de son activité, détaille Marie-Claire Saint Maux. Elle a vu mon profil dans le catalogue. Pendant 14 heures, j’ai dû prendre de nombreuses pauses, par exemple me montrer fâchée, jouer avec des ballons, prendre des selfies, réfléchir,…. avec des vêtements, chaussures, bagues et autres colliers à ma disposition. J’ai pris beaucoup de plaisir."

Au sujet de son prénom de mannequin: "L’agence n’aimait pas Marie-Claire. Elle voulait que je m’appelle Benoîte. Cela me va très bien. À quelques jours près, je naissais au monastère de Chevetogne, bénédictin et qui suit donc la Règle de Saint-Benoît. Benoîte aurait été mon prénom".

« On peut être vieux, heureux et aller de l’avant »

Pimpante et radieuse comme jamais, Marie-Claire Saint Maux ajoute: "Je n’avais jamais imaginé une chose pareille, moi la petite fille née à Jemelle et dont le papa a été fait prisonnier durant la guerre. Je veux aussi diffuser un message aux jeunes dans le monde gris actuel. On peut être vieux, heureux et aller de l’avant".

On ne la contredira pas ! L’ancienne Nassognarde espère désormais que son premier shooting ne restera pas un one-shot. Il y a fort à parier que non !