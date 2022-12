Nassogne : Noël au Théâtre avec Alberta Tonnerre

"Le sol tremblait sur son passage, les arbres de la forêt se fendaient autour d’elle, elle connaissait la foudre, explique Elodie Bosendorf, du Centre culturel. Plus tard, Alberta s’est préparée pour le Grand Voyage. Elle a rétréci paisiblement, puis a disparu pour de bon. Un frère et une sœur raconteront, en mots et en images, leur grand-tante Alberta. Comment ils se sont attachés à elle, comment elle les a préparés à son départ. Mêlant souvenirs réels et fantasmés, Alberta Tonnerre est une histoire de transmission, celle d’une disparition, quand le vide laisse place aux souvenirs et à la vie. C’est une véritable ode l’amour à partager en famille."