Nassogne : Nirvana version folk à La Gatte d’Or

Sorti il y a 30 ans, l’album Nevermind et son titre phare Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, figure emblématique du mouvement grunge, ont marqué l’histoire du rock. Un album qui résonne aujourd’hui encore et auquel les trois compères rendront un hommage en accordéon diatonique, guitare, violon, au lieu de riffs bien grunges et d’une batterie-matraque.

Infos et réservations: 084/214 908 – info@ccnassogne.be – www.ccnassogne.be. Adulte: 15 € (prévente 13 €) – Étudiant: 12 € (10 €) – Moins de 6 ans: gratuit – Art. 27: 1,25 €.