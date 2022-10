Remise des mérites sportifs à Nassogne: Dites désormais Hall omnisports Jean Jacquet

Les trois lauréats sont le club de judo Uchi Mata Forrières, le cycliste Alain Guillaume et le triathlète Benoît Gueuning (voir ci-contre).

Ils ont été mis l’honneur lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Hall omnisports de Nassogne, ou plutôt désormais le Hall omnisports Jean Jacquet. On a en effet profité de l’occasion pour inaugurer cette nouvelle appellation, en hommage à un grand monsieur.

"Depuis sa construction en 1975, Jean s’est dévoué corps et âme pour ce bâtiment, applaudit André Blaise, échevin des Sports de Nassogne. Outre le fait que, pendant des décennies, il a initié des centaines de jeunes à la pratique du sport dans ce bâtiment, Jean en a été le fidèle gardien. Il était au courant de toutes les activités s’y déroulant. Il faisait preuve d’une disponibilité sans faille. À toute heure du jour et jusque tard dans la soirée, on pouvait l’appeler pour tous les problèmes liés au fonctionnement du hall. Il a toujours répondu présent, notamment pour les problèmes récurrents de chauffage."

« Jean a évité de nombreuses dépenses à la Commune »

"Par son omniprésence au sein de ce bâtiment communal, il a évité de nombreuses dépenses à la Commune, poursuit l’échevin nassognard. Pour le remercier des innombrables services qu’il a rendus bénévolement pendant pratiquement 50 ans, on a donc décidé de rebaptiser le hall."

Une reconnaissance qui a évidemment été droit au cœur de l’intéressé, qui est aussi le monsieur tennis de Nassogne.

Le mérite sportif 2020

Aux championnats provinciaux et régionaux, en interclubs et on en passe, l’Uchi Mata a brillé sur tous les tatamis en 2019. ©ÉdA

Sept titres provinciaux pour les judokas forriérois de l’Uchi Mata

Le mérite 2020 a été décerné à l’Uchi Mata, pour son incroyable année 2019.

Les judokas forriérois ont raflé 7 titres provinciaux: Noa Pierrard (U15 -57 kg), Arbesa Shabani (U18 -52 kg), Valentine Quirynen (U21 -78 kg), Laura Nassogne (U18 +78 kg), Amet Shabani (U15 +66 kg), Sébastien François (U18 -50 kg) et Cyril Quinet (U18 -55 kg). Océane Limet s’est parée d’argent (U18 -70 kg) et Alexandre Marcin de bronze (U21 -73 kg).

Amet Shabani et Valentine Quirynen ont aussi décroché le bronze au Championnat régional jeunes. Au même Championnat, mais séniors, François Remy a aussi enfilé le bronze (-100 kg).

Marc Pecheur, Cyril Quinet et Sylvain Thémans ont obtenu le grade de ceinture noire 1D, François Remy son 2e dan, et Guillaume Braconnier est devenu arbitre régional.

Enfin, l’équipe sénior (Sébastien François, Cyril Quinet, Mathieu Bosendorf, Martin Vanderlinden, Maxim Vanderlinden, François Remy, Guillaume Braconnier, Jonathan Schaderon) a fini 7e du Championnat interclubs en D3 régionale.

Le mérite sportif 2021

Alain Guillaume a reçu le mérite sportif 2021. ©ÉdA

Alain Guillaume,Cinglé du Ventoux à 60 ans

Alain Guillaume a reçu le mérite sportif 2021. Pour ses 60 ans en 2020, ce cycliste de Grune s’est lancé le défi des Cinglés du Ventoux. À savoir d’escalader le Géant de Provence, qui culmine à 1912 mètres d’altitude, par ses trois côtés (Bédoin, Malaucène et Sault) dans la même journée. Un défi long de 67 km d’ascension et 4 400 mètres de dénivelé, sans parler des descentes, qu’il a donc mené à bien.

Le mérite sportif 2022

En 2021, celui qui est aussi notre collègue est venu à bout de l’Embrunman dans les Alpes et de l’Altriman dans les Pyrénées. ©ÉdA

Benoît Gueuning, deux Ironman extrême en un mois

Triathlète au Batifer et également membre du club de course à pied la Trail Attitude Famennoise, Benoît Gueuning s’est vu décerner le mérite sportif 2022.

En 2021, il est notamment venu à bout de deux distances Ironman, et même un peu plus, en un mois de temps et à chaque fois sous la canicule.

Il a d’abord bouclé en juillet l’Embrunman dans les Alpes: 3,8 km de natation, 188 km et 3 700 mètres de dénivelé positif à vélo, avec notamment l’ascension du col de l’Izoard, et un marathon, 42,2 km. Une épreuve qu’il devait initialement disputer en 2020, mais qui avait été reportée avec le Covid. Ce qui n’avait pas empêché Benoît Gueuning de la finir une première fois en 2020, sans dossard. Il a ensuite vaincu l’Altriman dans les Pyrénées (3,8 km de natation, 198 km, 9 cols et 5 200 mètres de D + à vélo, marathon).

Celui qui est aussi notre collègue vit à Marloie. Mais le règlement autorise les athlètes originaires de la commune de Nassogne à se porter candidat. Où Benoît, natif de Bande, a habité jusqu’à ses 25 ans.