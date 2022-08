Nassogne: Dix jeunes de la commune solidaires de leurs aînés

Ils étaient 10 âgés de 15 à 20 ans, et domiciliés dans les différents villages de l’entité, à avoir participé cet été."Répartis en plusieurs équipes, les jeunes ont rendu des services aux aînés qui en avaient émis la demande,détaille Abdul Byk, l’animateur de rue de la Commune.Arrachage de mauvaises herbes, nettoyage de terrasses, rangement de bois, peinte d’un balcon… ils ont multiplié les coups de pouce à ceux-ci, qui ont fortement apprécié leur dynamisme."

Certains ont même voulu rémunérer les jeunes

Certaines personnes, ayant bénéficié de leur aide, ont même voulu rémunérer les jeunes pour leur travail. Mais ils ne pouvaient bien sûr pas accepter d’argent. Et leur travail ne s’est pas arrêté là, très loin de là même."Ils ont rafraîchi les installations du tennis juste avant une compétition, le site du Monument et le cimetière à Bande, créé un escalier et repeint les bancs à l’étang de Nassogne, et j’en passe", applaudit Abdul Byk.

Avant de se dire au revoir et aller se reposer, les jeunes travailleurs ont été reçus au Land Art Nassogne (LAN), où ils ont partagé un repas. Ils l’avaient bien mérité!