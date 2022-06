Servi par le Centre culturel local de Nassogne, avec les bras d’une soixantaine de bénévoles, et le soutien de la Province, la Commune de Nassogne et la MCFA, le festival des Arts de la Rue nassognard fera son grand retour 3 ans plus tard le dimanche 10 juillet, dès 12h30.

Aux abords du Hall omnisports de Nassogne, et au sein de celui-ci si le ciel fait des caprices. Certes, il y a bien eu une édition en 2021, mais celle-ci avait exceptionnellement été rebaptisée Infusion de Tilleul, avec une programmation réduite vu la crise sanitaire.

Six spectacles

Comme toujours, le programme sera des plus virevoltant, avec 6 spectacles, déballés par des compagnies et artistes internationaux, au style inimitable, à l’humour un peu déjanté, aux cascades impressionnantes, le tout pimenté d’une touche magique de poésie et sensibilité: la Cie Hand some Feet, la Cie Wise Fools, Manic Freak, Muruya, Fred Teppe et la Cie Pol & Fred.

Festival à échelle humaine

"Les Tilleuleries, c’est avant tout un festival de théâtre forain et cirque de rue, qui se veut à échelle humaine, privilégiant l’ambiance conviviale et la qualité des spectacles , insiste-t-on du côté du Centre culturel. Et pourquoi l’appellation Les Tilleuleries? Car celui-ci est né autour de la Collégiale Saint-Monon de Nassogne, ornée des tilleuls centenaires. Aujourd’hui, le festival fait partie intégrante du folklore local, et draine un public familial et intergénérationnel très attaché à l’événement."

L’ensemble du festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation (obligatoires/places limitées): 084/214908 ou info@ccnassogne.be (10 €adulte – 6 €enfant (6-12 ans) – gratuit pour les moins de 6 ans – art.27: 1,25 €.

Pour découvrir la programmation complète et déjà vous familiariser avec une affiche royale: www.ccnassogne.be