Son projet "Territoire intelligent" ayant été retenu, la commune a reçu un subside fin novembre, et sa concrétisation est en phase de finalisation.

La plupart des 11 réservoirs, les derniers restant à aménager, peuvent déjà être contrôlés à distance, via une application propre à la commune.

Agent technique, Corentin Lambert a présenté ce réseau d’eau intelligent.

"La commune est gestionnaire de son réseau , rappelle-t-il. En 2020, la consommation sur notre territoire était de 370000 m3, et l’autonomie communale était de 30%. On veut atteindre 100%. On a donc besoin d’un outil de gestion efficace."

Et de vanter les avantages de l’application: "Elle offre une cartographie des réservoirs, un monitoring en temps réel, ce qui permet un suivi précis des consommations, et une analyse automatique des données. On reçoit aussi une alerte en cas de fuite, et on peut ainsi intervenir vite et limiter le gaspillage. Et on peut établir une prévision des consommations, et donc notamment anticiper les pénuries."

Et le bourgmestre Marc Quirynen de souligner: "Avec cet investissement, on va tâcher de minimiser le coût de la gestion, à une période où le prix de l’eau a fort augmenté."

Des ventes de bois exceptionnelles

Le directeur financier, Nicolas Hercot, a lui présenté le compte communal 2021. "La comparaison avec 2020 est tronquée avec la crise sanitaire , déclare-t-il. Mais les finances sont bonnes, avec à l’extraordinaire une hausse des recettes de 23% contre une augmentation de 12% des dépenses. L’eau et la vente de bois représentent 30% des recettes. Les ventes de bois ont été exceptionnelles. Elles ont rapporté 1130000 €, soit un gain de 64%. L’eau a, elle, rapporté 10% de plus."

Philippe Lefebvre (minorité Ensemble) souligne toutefois: "On dit que la situation est bonne, mais les investissements ne suivent pas. On annonçait 5 millions d’euros d’investissements en 2021, la réalité est 379000 euros".

Marc Quirynen de réagir: "On ne réalise jamais tout ce qui est programmé. On a aussi eu des soucis de charge de travail remise sur les épaules d’une seule personne. Une 2ea été recrutée pour le seconder."

Rejeté par Ensemble, le compte est néanmoins approuvé.