Le louveteau qui a attaqué des brebis à Nassogne avait déjà tué à Rochefort

Pour rappel, un couple d’éleveurs, Jonathan Rifon et Sophie Deger, propriétaire d’une bergerie à la Converserie, sur la commune de Tenneville, avait découvert de nombreuses brebis sans vie et d’autres blessées, en pénétrant sur sa parcelle, où pâturaient 270 têtes, le mardi 17 mai. Trois jours plus tard, Alain Licoppe, responsable du Réseau Loup wallon, révélait dans nos colonnes que l’attaque était très probablement l’œuvre d’un loup, vu notamment le modus operandi. Toutes avaient été mordues une seule fois et au cou.

«Témoignages et clichés, puis plus rien»

Les experts avaient vu juste. Mieux, l’animal a été identifié. "Après avoir confirmé qu’il s’agissait d’un loup, les analyses ADN ont aussi permis de découvrir qu’il existait dans les bases de données , avance Alain Licoppe. C’est un des trois louveteaux d’un an d’Akéla et Maxima, établis dans les Hautes-Fagnes. Si les loups adultes, à l’image du couple, restent vissés à leur territoire, les jeunes sont appelés à se disperser au fil du temps."

À la question de savoir si le louveteau s’est établi dans la région de Nassogne, Alain Licoppe répond: "Le Réseau Loup a reçu l’un ou l’autre témoignages et clichés peu après l’attaque. Mais on n’a pas pu valider qu’il s’agissait de celui-ci. Puis plus rien, on a l’impression qu’il a quitté la zone de Nassogne. Maintenant, ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’il n’est plus là. Par ailleurs, il est aussi avéré depuis peu que ce louveteau a aussi attaqué un cheptel non loin de Nassogne à Rochefort le 30 mars, et tué un mouton."

26 brebis tuées

Lorsque nous avions contacté Alain Licoppe, le 19 mai, 12 brebis avaient été retrouvées mortes et 6 autres avaient dû être euthanasiées. Celui-ci nous confiait que vu la configuration des lieux, ce bilan pourrait encore s’alourdir, et effectivement. " Selon les derniers chiffres en notre possession, 26 brebis sont mortes et 9 autres ont été blessées. Par ailleurs, comme on le supposait, l’individu a attaqué le troupeau au moins 2 nuits différentes."