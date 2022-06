Nassogne: À Bande, Le Wamme Subbuteo est un club unique

Seul club de subbuteo dans notre province, ce dernier a eu l’immense honneur d’accueillir les Championnats de Belgique individuels. " Le subbuteo est une discipline à part entière, il existe une fédération, la FBFTS, la Fédération belge de football de table subbuteo , insiste Jean Grosdent, créateur en 2016 du Wamme Subbuteo Club, vice-président de la FBFTS, et coach de l’équipe belge féminine. Il existe dix-sept clubs en Belgique, dont seize en Wallonie."

Ils jouent à la Petite Europe à Bande

Parmi eux, on retrouve bien sûr le sien. "Nous jouons à Bande à La Petite Europe, mais la salle accueille en ce moment la crèche Les Bisounours , précise Jean Grosdent. Nous sommes une vingtaine de membres, de la région mais aussi plus loin, de Vresse-sur-Semois par exemple. Nous nous entraînons tous les jeudis de 19 à 21h, à la maison de village de Grune en attendant de retourner à Bande. Nous sommes plusieurs à avoir déjà gagné des compétitions.J’en ai déjà gagné, mais nous avons aussi Noah Janssens et Noah Dirick."

Football, billard et échec, des compétitions qui se déroulent toujours dans un silence de mouche.Deux exceptions: les bruits des coups de pichenettes pour déplacer les joueurs montés sur des socles sphériques et les cris gagnants ou de rage des joueurs. "Le subbuteo est un mélange de football, de billard, car on joue avec les bords, et d’échec, car il demande beaucoup de stratégie.Il s’agit d’un sport qui requiert une grande concentration" , développe Jean Grosdent.

Les quatre enfants à table

Le subbuteo est aussi une affaire de famille chez Grosdent. Les quatre enfants jouent, et la maman, Isabelle Henrotin, est aussi très investie dans le club. Et le Wamme Subbuteo Club est une grande famille qui ne compte pas son investissement pour assouvir sa passion, et celle des meilleurs Belges donc. "Nous vivons uniquement sur fonds propres, récoltés via l’organisation d’activités, dont des tournois , précise encore Jean Grosdent. Celles-ci nous ont notamment permis d’acheter douze tables voici peu." Et si celles-ci devenaient déjà bientôt insuffisantes? Elles sont en tout cas accessibles à tous!

Renseignements: Jean Grosdent: 0489/333803