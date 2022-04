Bientôt un réseau de chaleur pour 93 bâtiments à Forrières?

"Ce projet a été initié dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural , développe l’échevin José Dock. L’idée était d’abord que la chaufferie se situe entre l’école et le CPAS, et alimente aussi la maison de village, la salle du Patronage, l’église, l’IMP, l’école de la CFWB, des logements publics, l’école du Village des Couleurs et 11 logements privés. Suite aux inondations, la réflexion a été étendue à plusieurs rues des zones inondées. Elle porte sur 93 bâtiments. On placerait la chaufferie davantage dans le centre de Forrières, mais en hauteur et non en zone inondable."