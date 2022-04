Le vicinal qui reliait Martelange à Marche a sorti bien des villages de leur isolement

"Je collectionne toutes les cartes postales d’époque sur lesquelles apparaît mon village, Bande , explique le Bandurlin. J’ai vu un tramway sur celles-ci, cela a piqué ma curiosité. Bande était traversé par le vicinal de la ligne 516, créée au tout début des années 1900. Il a circulé jusqu’à 1959 pour le trafic marchandises et passagers entre Bastogne et Martelange, et 1954 pour le trafic de passagers entre Marche et Bastogne."

Marc Lapraille évoquera notamment le pourquoi du vicinal. "Les lignes vicinales ont été créées pour sortir les contrées rurales de leur isolement, et les relier au chemin de fer et des localités plus importantes , explique-t-il. On en trouvait un peu partout en Belgique. Mais s’il y a bien une province qui était plus isolée, c’était le Luxembourg. Le réseau tissait une gigantesque toile d’araignée. Le vicinal a aussi largement contribué au développement économique de la province. Il a débouché sur le développement et la création d’industries où le tram passait. Il a rendu possible l’export de marchandises, comme le bois et les biens agricoles. Mais aussi l’import de celles-ci, tel l’engrais, qui a permis de fertiliser nos sols qui n’étaient pas les plus riches de Belgique, et d’avoir un meilleur rendement des terres agricoles. Des cafés, restaurants, hôtels, épiceries,..ont aussi vu le jour."

Portions raides hors d’attente

Avec ses 81 km, la ligne 516 était l’une des plus longues du pays. "Elle empruntait bien souvent le tracé de voiries existantes, dont la Natonale 4, le long de celles-ci , précise Marc Lapraille. Mais elle devait éviter d’emprunter des portions raides, pour s’adapter à la puissance relative des machines de l’époque. Il a fallu trouver des subterfuges."

Pour découvrir ces subterfuges, et bien d’autres choses encore, embarquez donc avec Marc Lapraille ce vendredi.

Inscription (obligatoire et pour mercredi inclus): 084/344414 (après 19h) ou lapraillem@gmail.com.