Mais avant de céder le flambeau à Justine Baudot, animatrice et qui l’épaule déjà en tant qu’adjointe à la direction, Monsieur Centre culturel partagera une dernière belle découverte musicale avec le public, Winter Woods.

Il a craqué pour la musique et les harmonies vocales du quatuor namurois, qui se produira le samedi 30 avril à 20h15 à la Maison rurale de Nassogne

Groupe d’indie/folk/pop inspiré par Ben Howard et Mumford and Sons, Winter Woods proposera au travers de ses instruments acoustiques, de guitare à la contrebasse, en passant par le banjo, le clavier et le violon, une musique animée par la recherche d’authenticité et d’émotions.

Victoire au Tremplin des Solidarités

À peine créé, en 2017, Winter Woods a remporté en 2018 le Tremplin des Solidarités. Et enchaînera avec l’enregistrement d’un premier album: Rosewood.

Un travail d’écriture rigoureux, qui leur permet de déballer aujourd’hui une sorte de journal intime, un livre ouvert, qui appelle les grands espaces, le voyage et les émotions donc.

Stoppés net dans leur élan suite à la pandémie, les Namurois ont repris la route de plus belle, notamment aux Belgofolies de Spa, puis à Esperanzah à Floreffe et aux Nuits Solidaires à la Citadelle de Namur.

Alors pour les applaudir, mais aussi Jean-Pierre, rendez-vous le 30 avril!

Réservation (adultes: 12 € en prévente/15 € prix plein – enfants et étudiants: 10 €/12 € – article 27: 1,25 €): 084/214908 – info@ccnassogne.be